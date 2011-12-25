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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
2-pack
Philips Sonicares patenterade borsttryckskontroll gör att du kan upprätthålla optimalt borsttryck
Rengör synliga tandytor medan Active Tip tar bort svåråtkomlig plack mellan tänderna.
4.5
av 5
75
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
Dinna
25/12/2011
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
30/08/2011
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
Kmjnhh123
14/07/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
What I Needed
I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.
Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads
Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads