ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Go to promotion

NYHET Next-Generation DiamondClean

100% synlig feedback när du borstar​

Utforska nu

  • Ersättningsborstar med dubbel rengöring
  • Ersättningsborstar med dubbel rengöring

Utgått

SensiflexSonicare-borsthuvuden

HX2012

4.5
| (75) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Ersättningsborstar med dubbel rengöring
Extra borsthuvuden (2-pack) för den elektriska Philips Sonicare Sensiflex-tandborsten HX2012/30
Visa alla fördelar

Sonicare-borsthuvuden

Ersättningsborstar med dubbel rengöring

  • 2-pack

Borsttryckskontroll

Borsttryckskontroll

Philips Sonicares patenterade borsttryckskontroll gör att du kan upprätthålla optimalt borsttryck

Rengör synliga tandytor

Rengör synliga tandytor

Rengör synliga tandytor medan Active Tip tar bort svåråtkomlig plack mellan tänderna.

Naturligt vitare tänder

Naturligt vitare tänder

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.5

av 5

75

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

2
1

25/12/2011

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

30/08/2011

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

14/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

What I Needed

I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.

Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads

Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.