    • Hjälper till att förhindra hål i tänderna på barn Hjälper till att förhindra hål i tänderna på barn Hjälper till att förhindra hål i tänderna på barn

      Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Eltandborste

      HX3601/01

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Hjälper till att förhindra hål i tänderna på barn

      Hjälp till att skapa hälsosamma borstningsvanor med Sonicare for Kids. Den är säker och skonsam mot tänder och tandkött som växer och hjälper till att förhindra att hål uppstår. Vår särskilda Designa ett husdjur-utgåva levereras med roliga klistermärken så att barn kan dekorera sin tandborste.

      Den här produkten
      For Kids Design a Pet Edition
      For Kids Design a Pet Edition

      Eltandborste

      Hjälper till att förhindra hål i tänderna på barn

      Ett roligt sätt att skapa hälsosamma vanor som varar hela livet

      • Sonicare-tekniken
      • Anpassningsbara klistermärken
      • Gratis Sonicare for Kids-app
      Sonicare-teknik hjälper till att förhindra hål i tänderna

      En varsamt pulserande funktion når djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten. Så barnen får bästa möjliga rengöring samtidigt som de fortfarande lär sig att borsta rätt.

      Borsthuvuden som är särskilt utformade för barn

      Borsthuvudena är särskilt utformade för att hjälpa barn att få en noggrann rengöring samtidigt som de lär sig att borsta rätt. Ett kompakt borsthuvud medföljer. Huvuden i standardstorlek säljs separat.

      Skapa en egen design med roliga och återanvändbara klistermärken

      Särskild Designa ett husdjur-utgåva innehåller återanvändbara klistermärken så att barnen kan förvandla sin tandborste till nya djurkaraktärer när som helst. Gör borstningen till en rolig del av dagen!

      SmarTimer och KidPacer ser till att barnen borstar i två minuter

      Hjälp barnen att skapa hälsosamma vanor. SmarTimer ser till att de borstar i två minuter och KidPacer säkerställer att de flyttar till ett nytt område i munnen var 30 sekund.

      2 intensitetsinställningar för en skonsam rengöring

      Växande tänder behöver extra skydd. Välj mellan inställningarna Skonsam och Extra skonsam, med ett borsthuvud i gummi för en behaglig rengöring.

      Gratis Sonicare for Kids-app hjälper barnen att borsta bättre

      Skapa hälsosamma vanor som varar hela livet. Vår kostnadsfria Sonicare for Kids-app hjälper barn när de borstar tänderna två gånger om dagen i två minuter, vilket är den tid som tandläkare rekommenderar, och de har kul medan de gör det!

      Tekniska specifikationer

      • Effekt

        Spänning
        DC 5 V

      • Tekniska specifikationer

        batteri
        Laddningsbar
        Drifttid (full till tom)
        14 dagar
        Batterityp
        Litiumjon
        Energiförbrukning
        Standby utan display < 0,5 W

      • Design och finish

        Färg
        Vit med havsblå knapp

      • Service

        Garanti
        2 års begränsad garanti

      • Lättanvänd

        Borsthuvudsystem
        Borsthuvud som enkelt knäpps på
        Handtag
        Tunn, ergonomisk design
        Batteriindikator
        Lampan visar batteristatusen

      • Medföljande tillbehör

        Handtag
        1 Sonicare For Kids Pet-handtag
        Borsthuvuden
        1 Sonicare For Kids, kompakt
        Klistermärken
        2 ark med husdjursklistermärken
        Laddare
        1 USB-laddare

      • Rengöringsprestanda

        Timer
        SmarTimer och KidPacer

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Sonicare For Kids-handtag
      • Sonicare For Kids kompakt borsthuvud
      • USB-C-laddare
      • Husdjursklistermärken

      Clippin

