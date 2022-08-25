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NYHET Next-Generation DiamondClean
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Utgått
HX3806/31
Quad Stream-teknik
Pulsvågorna leder dig
Unik X-formad Quad Stream-spets separerar flödet i fyra vattenstrålar som täcker ett större område mellan tänderna och längs tandköttskanten. Få en snabbare och djupare rengöring utan krångel med tandtråd.
Skonsamma vattenpulser vägleder dig från tand till tand i djuprengöringsläget – så att det blir rätt varje gång.
Välj den rengöring som passar ditt leende. Rengöringsläget ger ett kontinuerligt flöde för effektiv daglig rengöring. Djuprengöringspulser ger en mer noggrann rengöring. Justerbar intensitetsnivå anpassas för komfort.
4.0
av 5
185
Recensioner
Alat 13
25/08/2022
Sverige
Nöjd
Produkten fungerar jättebra. Bra batteri tid och användbart. Jag rekommenderar hög denna produkten.
Fördelar
Smidigt, lätt och bra.
Nackdelar
Ingen vad jag har märkte.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Mundusch
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Mundusch
Bogdan1988
04/09/2024
United Kingdom
Really good
This is my first such thing and I couldn’t be happier. Takes a while to get used to using it but it will only get better in the way that you will not splash water everywhere and you will get to do it quicker and quicker till you probably reach the 15 seconds on each side, i still take longer than that but i know i am doing it quicker that the first few times i used it. You should start with the lower pressure setting first and gradually increase it as you get used to it. Battery lasts about 4 days till i get the power light flashing and I haven’t tried to check how much longer it lasts after that.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3806/33 Cordless water flosser with accessories
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3806/33 Cordless water flosser with accessories
eetmw
12/01/2023
United Kingdom
Fantastic, a really good clean
A bit of practice is required, as another user said it can be messy until you get the hang of it, I sprayed water everywhere. I don't think it's designed for you to look at what you are spraying but once you have the feel of it it's fine. In terms of cleaning it brilliant, I've used the little brushes for between your teeth since to see how clean the gaps are and it really does the job. Not much else to say, simple and works, I only use it on the high setting.
Fördelar
All over and in between clean teeth.
Nackdelar
Bathroom death spray until you get the hang of it.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3806/31 Cordless water flosser with accessories
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3806/31 Cordless water flosser with accessories
I en in vitro-studie. De faktiska resultaten kan variera.