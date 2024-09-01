Om anvisningarna nedan inte hjälper kan du kontakta oss eller klicka här för att skicka en garantibegäran online så att vi kan hjälpa dig att få en ersättningsenhet. Alla Sonicare-tandborstar och Sonicare Power Flossers har 2 års garanti.
Om tandborsten inte laddas kan felsökningstipsen nedan hjälpa dig att hitta en lösning.
Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet är åtgärdat innan du går vidare till nästa steg.
Laddarna till de olika Sonicare-tandborstarna skiljer sig åt och inte kompatibla med andra Sonicare-modeller. Vi rekommenderar att du laddar tandborsten med den ursprungliga laddaren som medföljde tandborsten.
Obs! Om du befinner dig i Kina och köpte din tandborste före den 1 september 2024 ringer du 4008 800 008 för support.
Laddas inte tandborsten när den är ansluten? Eluttaget kanske inte fungerar. Prova att använda ett annat eluttag för att ladda den.
Kontrollera om laddningsadaptern eller laddningssladden är skadad. Om du upptäcker skador på adaptern eller sladden ska du sluta använda den omedelbart. Köp en ersättningsprodukt i vår onlinebutik.
Om du använder ett laddningsställ, en laddningsplatta eller ett laddningsglas ska du se till att tandborsten är placerad mitt på laddaren. Tandborsten avger två korta pip eller så tänds batteriindikatorlampan för att bekräfta att tandborsten är korrekt placerad på laddaren.
Se till att laddaren inte placeras på en metallyta eller i närheten av andra laddare eftersom detta kan orsaka störningar under laddning.
Om inget av dessa tips hjälper kan tandborsten ha skadats internt. Vi rekommenderar att du begär en reparation eller ett byte av tandborsten.