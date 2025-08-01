Fortsätt borsta med BrushSync-påminnelser

Visste du att borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre månader? Tandvårdspersonal rekommenderar att du byter borsthuvud regelbundet, och det är därför Philips Sonicare-tandborstar har BrushSync-teknik. Den registrerar hur ofta och hur hårt du borstar och påminner dig sedan om att byta ut borsthuvudet när det är dags för ett nytt.