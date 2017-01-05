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Philips SonicareAirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

HX8111/12

3.7
| (774) Recensioner
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3.7

av 5

774

Recensioner

05/01/2017

Sverige

Sverige

Reklamation

Hej! Det här är min tredje på mindre än två år. Jag är mycket nöjd med funktionen men inte med livslängden. Livslängden är en katastrof. Den tredje som nu helt slutat att fungera köpte jag på Media Markt i Nacka den 1augusti 2016. Jag åker till Media Markt i morgon och reklamerar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

11/07/2016

Sverige

Sverige

Magisk

Med denna produkt har min mun blivit topp ! Den är så lätt att använda att det längre ej finns några ursäkter. Jag är så nöjd att jag även köpte en till min bästa vän, som även hon är mycket nöjd. Airfloss vill jag verkligen rekomendera.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

16/08/2013

Sverige

Sverige

Perfekt även för implantbryggans mellanrum!

som jag sa, guld värt för oss med implantbyggan, då mellanrum mot käkbenet är jobbig att hålla rent, varierande storlekar av mellanrumsborstar och skador i tandköttet av spetsen då man lätt vinklar fel är nått jag inte lider av nu tack varre denna produkten! Tackar till Philips designers att dem utveklat denna produkten, tippsar bara att munstycken kan gärna ha något större innre dimameter för att täcka en större område, kanske platt och bredare för att täcka skruvarna och sidorena samtidigt?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

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