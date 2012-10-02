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Utgått
HX8141
3.6
av 5
55
Recensioner
Kit70
02/10/2012
United Kingdom
Very effective especially when combined with brushing. Smart smooth design with a good battery life.
Easy to use, ergonomics allow simple access to all of the bite. Fluid reservoir just right capacity for single daily treatment
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Ja. jag rekommenderar den här produkten
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0bernhardt1
07/03/2015
Deutschland
Dieses Produkt ist jeden Euro wert !
Ich hab` mir die AirFloss auf Anraten meiner Zahnärztin zugelegt & ab dem ersten Tag Spaß damit gehabt - mittlerweile konnte ich auch schon meine liebe Frau ( sie hat`s mir zum Geburtstag geschenkt ) davon überzeugen !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Shua
11/02/2014
Nederland
Eigenschappen goed, duurzaamheid slecht
Werkt prima, gemakkelijke bediening; wel lippen sluiten! Jammergenoeg al de tweede die te vroeg 'op' is. Bij batterij verwijderen ontdekt dat er water, drab in het motordeel zit. De bovenste drukknop was dichtgeslibd met een zwarte 'koek'laag. Absoluut niet waterdicht!
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