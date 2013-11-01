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Utgått

Philips SonicareAirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

HX8181

3.2
| (27) Recensioner
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3.2

av 5

27

Recensioner

01/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Really Useful

I was unsure how effective and easy to use the Air Floss would be. However, I cannot speak highly enough in both areas. Once I quickly became familiar and confident with the technique of using it, then it works very well. Just make sure you are near a sink when using a mouthwash to perform the 'floss' action, as I do, in order to rinse out the excess mouthwash that builds up in your mouth.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

12/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Easy To Use

Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

12/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy To Use

Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

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