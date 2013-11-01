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Utgått
HX8181
3.2
av 5
27
Recensioner
Meticulous
01/11/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
Really Useful
I was unsure how effective and easy to use the Air Floss would be. However, I cannot speak highly enough in both areas. Once I quickly became familiar and confident with the technique of using it, then it works very well. Just make sure you are near a sink when using a mouthwash to perform the 'floss' action, as I do, in order to rinse out the excess mouthwash that builds up in your mouth.
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Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
Delores
12/10/2012
United Kingdom
Verifierad köpare
Easy To Use
Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
sandebunnie
12/10/2012
United Kingdom
Easy To Use
Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss