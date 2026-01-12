Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    • Borsthuvudet för vardagsrengöring Borsthuvudet för vardagsrengöring Borsthuvudet för vardagsrengöring

      Philips Sonicare I InterCare 6-pack borsthuvuden

      HX9006/87

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Borsthuvudet för vardagsrengöring

      Ta bort dold plack mellan tänderna med detta Intercare-borsthuvud från Philips Sonicare. För en fantastisk rengöring varje dag.

      Läs mer om produkten

      Liknande produkter

      Visa alla i InterCare

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Lägg till tillbehör

      Den här produkten
      I InterCare
      - {discount-value}

      I InterCare

      6-pack borsthuvuden

      totalt

      recurring payment

      Borsthuvudet för vardagsrengöring

      Når långt ned mellan tänderna

      • Når långt ned mellan tänderna
      • Medelmjuk
      • 70 % biobaserad plast*
      Djuprengöring mellan tänderna och på svåråtkomliga ställen

      Djuprengöring mellan tänderna och på svåråtkomliga ställen

      Vårt Intercare-borsthuvudet har extra långa borststrån som hjälper till att ta bort upp till tre gånger mer plack** mellan tänderna och på svåråtkomliga ställen.

      Sonicares vätskeverkan

      Sonicares vätskeverkan

      Philips Sonicare-tandborstar rengör och vårdar tänder och tandkött varsamt men effektivt med upp till 62 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

      Har bevisats leverera effektiv munvård

      Har bevisats leverera effektiv munvård

      Alla Philips Sonicare-borsthuvuden är noggrant utformade och kliniskt testade. Så du kan vara säker på att de uppfyller högsta standard när det gäller kvalitet, säkerhet och prestanda.

      Fortsätt borsta med BrushSync-påminnelser

      Fortsätt borsta med BrushSync-påminnelser

      Visste du att borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre månader? Tandvårdspersonal rekommenderar att du byter borsthuvud regelbundet, och det är därför Philips Sonicare-tandborstar har BrushSync-teknik. Den registrerar hur ofta och hur hårt du borstar och påminner dig sedan om att byta ut borsthuvudet när det är dags för ett nytt.

      Passar alla Philips Sonicare-handtag med klickfäste

      Passar alla Philips Sonicare-handtag med klickfäste

      Det här borsthuvudet är kompatibelt med alla Philips Sonicare-eltandborstar.*** Klicka bara på eller av det för enkel rengöring och byte.

      Gjord med 70 % biobaserad plast

      Gjord med 70 % biobaserad plast

      Vi arbetar med att minska användningen av fossilbaserad plast i våra produkter. Därför är 70 % av plasten i den här borsten biobaserad.*

      Pappersbaserad återvinningsbar förpackning

      Pappersbaserad återvinningsbar förpackning

      Alla våra borsthuvuden levereras i en pappersbaserad förpackning som kan återvinnas där så är möjligt.

      Tekniska specifikationer

      • Design och finish

        Färg
        Vit
        Borsthårdhet
        Medelmjuk
        Påminnelseborststrån
        Blå borstfärg bleks
        Storlek
        Standard
        Smart borsthuvudsidentifiering
        Ja

      • Kompatibilitet

        Borsthuvudsystem
        Klickfäste
        Inte lämpliga för
        Philips One
        Kompatibla tandborstar
        Philips Sonicare

      • Medföljande tillbehör

        Borsthuvuden
        6 I Intercare

      • Kvalitet och prestanda

        Byte
        Var tredje månad
        Testad
        för optimal användning
        Fördelar
        Plackborttagning

      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      • Tilldelat plasten på borsthuvudet på massbalansbas
      • * Jämfört med en manuell tandborste
      • ** Förutom för Philips One

      Exklusiva erbjudanden, bara för dig


      En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

      Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

      Tidig tillgång till försäljning.

      Tips om hälsosam livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
      Vad betyder det?
      *Klicka här för att läsa om våra villkor
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.