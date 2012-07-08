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  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
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  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
  • Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
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Utgått

Philips FidelioOn-ear-hörlurar med huvudband

M1/00

3.2
| (56) Recensioner
Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.
I Philips Fidelio M1 kombineras det bästa inom ljud och komfort för en autentisk musikupplevelse i farten. Utvecklad av experter för förstklassig brusreducering i en lätt men stadig modell. Ta del av verkligt HD-ljud var du än är.
Visa alla fördelar

Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.

  • Fidelio

  • Svart

Inbyggd mikrofon med svarsknapp och fodral ingår

Inbyggd mikrofon med svarsknapp och fodral ingår

Inbyggd mikrofon med svarsknapp och fodral ingår

Syrefri, tygklädd kabel ger högkvalitativ signal

Syrefri, tygklädd kabel ger högkvalitativ signal

Förstklassiga material inklusive aluminium och fint läder

Förstklassiga material inklusive aluminium och fint läder

Förstklassiga material inklusive aluminium och fint läder

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.2

av 5

56

Recensioner

08/07/2012

Danmark

Danmark

Perfekt design og lyd!

Har lige købt dette headset og elsker det!! det er perfekt på alle måder både design og lymæssigt :) De kan godt blive lidt ukomfortable med tiden, men det kan næsten ikke undgås med et on-ear produkt.

Den här recensionen skrevs för M1 on ear headband headphones

Den här recensionen skrevs för M1 on ear headband headphones

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Big performance at low cost

What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för M1 on ear headband headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för M1 on ear headband headphones

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Big performance at low cost

What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för M1 on ear headband headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för M1 on ear headband headphones

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