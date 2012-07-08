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Utgått
Fidelio
Svart
Inbyggd mikrofon med svarsknapp och fodral ingår
Syrefri, tygklädd kabel ger högkvalitativ signal
Förstklassiga material inklusive aluminium och fint läder
3.2
av 5
56
Recensioner
Madsenbassen
08/07/2012
Danmark
Perfekt design og lyd!
Har lige købt dette headset og elsker det!! det er perfekt på alle måder både design og lymæssigt :) De kan godt blive lidt ukomfortable med tiden, men det kan næsten ikke undgås med et on-ear produkt.
Den här recensionen skrevs för M1 on ear headband headphones
Den här recensionen skrevs för M1 on ear headband headphones
Scoop
24/07/2012
United Kingdom
Big performance at low cost
What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för M1 on ear headband headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för M1 on ear headband headphones
Scoop
24/07/2012
United Kingdom
Big performance at low cost
What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för M1 on ear headband headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för M1 on ear headband headphones