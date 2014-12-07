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Utgått

Mikromusiksystem

MCM2150/12

3.6

| (14) Recensioner

Fylligt och kraftfullt ljud

Lyssna på alla dina favoriter från din bärbara musikspelare med USB Direct och Audio in. Det här mikroljudsystemet från Philips kan även spela upp MP3-CD och CD-R/-RW, och har basreflexhögtalare för kraftfullt och dramatiskt basljud.

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Besatt av ljud

Fylligt och kraftfullt ljud

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max 70 W

Total uteffekt på 70 W RMS

Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst

En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Tekniska specifikationer

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3.6

av 5

14

Recensioner

07/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great stereo love it

Best on the market thanks philips best features and sound

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2150 Micro music system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2150 Micro music system

20/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Really nice sound

Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2150 Micro music system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2150 Micro music system

29/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

Set up was easy to do. Pleasure playing my cd's with sound quality excellent. Being a bit of a rocker volume at its highest is sufficient to blow the roof off - great

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2150 Micro music system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2150 Micro music system

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