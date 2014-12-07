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Utgått
MCM2150/12
Fylligt och kraftfullt ljud
Lyssna på alla dina favoriter från din bärbara musikspelare med USB Direct och Audio in. Det här mikroljudsystemet från Philips kan även spela upp MP3-CD och CD-R/-RW, och har basreflexhögtalare för kraftfullt och dramatiskt basljud.
CD, MP3-CD, USB, FM
Max 70 W
En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.
MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.
3.6
av 5
14
Recensioner
djdan41
07/12/2014
United Kingdom
Great stereo love it
Best on the market thanks philips best features and sound
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2150 Micro music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2150 Micro music system
AdyDorin
20/11/2014
United Kingdom
Really nice sound
Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2150 Micro music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2150 Micro music system
Neil61
29/12/2013
United Kingdom
Easy to use
Set up was easy to do. Pleasure playing my cd's with sound quality excellent. Being a bit of a rocker volume at its highest is sufficient to blow the roof off - great
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2150 Micro music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2150 Micro music system