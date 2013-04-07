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Utgått

Mikromusiksystem

MCM3050/12

3.5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Ljud som passar ditt hem

Njut av musik från flera källor – från MP3-CD-skivor och radio, till bärbara enheter via USB Direct och MP3 Link. Philips mikromusiksystem har också wOOx-teknik för djup bas och levereras med snygga väggmonteringsalternativ.

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Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • 40 W

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Flexibel placering med alternativ för väggmontering

Flexibel placering med alternativ för väggmontering

Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.

Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

5
2
1

07/04/2013

France

France

Très bonne micro chaine au style intemporel

Cette micro chaine est d'une qualité nettement supérieure aux stations d'accueil de la marque que l'on trouve à peu près partout dans le commerce. Le son est net, clair et profond, sans vibration de l'ensemble mais il ne faut pas s'attendre, fort heureusement, à un torrent de basses. Elle dispose de toutes les fonctions utiles que l'on est en droit d'exiger : - Lecteur CD qui lit aussi bien les CDR que les CDRW, qu'ils soient en Wave ou en MP3. - Radio RDS suffisamment sensible pour bien capter même dans les zones de mauvaise réception. - Port USB qui permet de se faire facilement ses playlist sans avoir recours aux appareils onéreux de la marque à la pomme. - Entée auxiliaire qui permet quand même de les connecter mais tout aussi bien son téléphone que son ordinateur. Pleine de qualité, cette micro chaine qui peut s’accrocher facilement au mur, mérite quand même quelques améliorations tant dans la navigation et l’affichage qui aurait mérité d'être plus grand que pour certaines fonctions absentes comme le Bluetooth ou l'USB direct si pratique...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3050 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3050 Microchaîne

06/03/2013

España

España

Bien, menos antena

La verdad, buen diseño y maginifico sonido, suena alto, fuerte y nitido en reprducciones de cd, usb, mp3, etc. Pero la antena para radio no funciona bien, es tan solo un hilo y va fatal para la mayoria de emisoras.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3050 Microcadena

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM3050 Microcadena

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