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Utgått
14 verktyg
DualCut-teknik
Upp till 180 minuters drifttid
Kan användas i duschen
Den här allt-i-ett-hårtrimmern har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.
Philips Multigroom 7000 allt-i-ett-hårtrimmern levereras med 14 tillbehör och ger dig en heltäckande trimningslösning.
Skapa rena, raka linjer och trimma jämnt genom det allra tjockaste håret tack vare kropps- och skäggtrimmerns exakta stålblad. De här icke-korrosiva bladen rostar inte och är självslipande, vilket gör att de håller längre.
4.4
av 5
1779
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Zippy 2025
14/05/2025
Sverige
Verifierad köpare
Produkten har utmärkta funktioner
Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Dr Skägg
15/07/2024
Sverige
Fantastisk batteritid
Använder den varannan dag för trimning av skägg. Mångsidig med bra tillbehör som är lätta att byta och ett batteri som håller hur länge som helst.
Fördelar
Batteritid och tillbehör
Nackdelar
inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp
Smekniclas
21/05/2024
Sverige
Verifierad köpare
Fungerar bra
Fungerar bra och lätt att byta mellan dem olika tillbehören.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien