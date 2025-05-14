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  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision
  • Ultimat styling och precision

Utgått

Multigroom series 700014-i-1, ansikte, hår och kropp

MG7745/15

4.4
| (1779) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Ultimat styling och precision
Med vår mest noggranna och mångsidiga trimmer kan du fullända din personliga stil. Den har 14 förstklassiga verktyg som du kan använda för att skapa din unika stil. Du får oöverträffad precision med DualCut-blad och bättre kontroll med det halkfria gummigreppet.
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Förstklassig 14-i-1-trimmer ger oöverträffad mångsidighet

Ultimat styling och precision

  • 14 verktyg

  • DualCut-teknik

  • Upp till 180 minuters drifttid

  • Kan användas i duschen

Maximal precision med två gånger fler blad

Maximal precision med två gånger fler blad

Den här allt-i-ett-hårtrimmern har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.

14 delar för att trimma håret i ansiktet och på huvudet

14 delar för att trimma håret i ansiktet och på huvudet

Philips Multigroom 7000 allt-i-ett-hårtrimmern levereras med 14 tillbehör och ger dig en heltäckande trimningslösning.

Självslipande blad för ett jämnt resultat

Självslipande blad för ett jämnt resultat

Skapa rena, raka linjer och trimma jämnt genom det allra tjockaste håret tack vare kropps- och skäggtrimmerns exakta stålblad. De här icke-korrosiva bladen rostar inte och är självslipande, vilket gör att de håller längre.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.4

av 5

1779

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

14/05/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten har utmärkta funktioner

Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

15/07/2024

Sverige

Sverige

Fantastisk batteritid

Använder den varannan dag för trimning av skägg. Mångsidig med bra tillbehör som är lätta att byta och ett batteri som håller hur länge som helst.

Fördelar

Batteritid och tillbehör

Nackdelar

inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp

21/05/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fungerar bra

Fungerar bra och lätt att byta mellan dem olika tillbehören.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

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