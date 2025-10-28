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Krispiga och möra, med upp till 90 % mindre fett
Byt enkelt från två korgar till en stor plåt
Ergonomisk låda med utrymmesbesparande design
RapidAir-teknik med unik stjärnformad design använder ett varmt snabbt luftflöde för att skapa goda, krispiga och möra snacks och tillbehör.
Ta bort avdelaren för att kombinera två korgar på 3,55 liter till en rymlig plåt på 7,1 liter. Den rymmer upp till 900 g pommes frites, 1 200 g grönsaker eller 10 kycklingklubbor. Alternativt kan du använda den stora korgen för att tillaga två hela kycklingar på ett kilo.
Vår kompakta Dual Basket Airfryer sparar 40 % utrymme.** Lådan har två kraftiga horisontala handtag för säker och bekväm hantering även när lådan är full.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Saly38
28/10/2025
Ελλάδα
Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!
Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι
Jämfört med hemgjorda pommes frites som tillagats i en vanlig fritös
Jämfört med modellerna NA35x och NA55x
Intern laboratoriemätning på NA15x med lax jämfört med en vanlig ugn i A-klassen, exakta resultat kan variera beroende på produkttyp och recept