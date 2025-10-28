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  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
  • Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar

1000 SeriesAirfryer Dual Basket

NA150/00

5
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten
Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar
Växla enkelt från två korgar till en stor plåt med den löstagbara avdelaren. Laga allt från en måltid med två ingredienser till en stor stek – med ett resultat som alltid blir krispigt och mört tack vare vår RapidAir-teknik.
Visa alla fördelar

Laga en stor måltid eller två måltider samtidigt

Vår mest kompakta Airfryer med dubbla korgar

  • Krispiga och möra, med upp till 90 % mindre fett

  • Byt enkelt från två korgar till en stor plåt

  • Ergonomisk låda med utrymmesbesparande design

Krispiga och möra, med upp till 90 % mindre fett*

Krispiga och möra, med upp till 90 % mindre fett*

RapidAir-teknik med unik stjärnformad design använder ett varmt snabbt luftflöde för att skapa goda, krispiga och möra snacks och tillbehör.

Välj mellan två korgar eller en stor plåt

Välj mellan två korgar eller en stor plåt

Ta bort avdelaren för att kombinera två korgar på 3,55 liter till en rymlig plåt på 7,1 liter. Den rymmer upp till 900 g pommes frites, 1 200 g grönsaker eller 10 kycklingklubbor. Alternativt kan du använda den stora korgen för att tillaga två hela kycklingar på ett kilo.

Ergonomisk design sparar utrymme och säkerställer säker och smidig hantering av lådan.

Ergonomisk design sparar utrymme och säkerställer säker och smidig hantering av lådan.

Vår kompakta Dual Basket Airfryer sparar 40 % utrymme.** Lådan har två kraftiga horisontala handtag för säker och bekväm hantering även när lådan är full.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

28/10/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!

Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med hemgjorda pommes frites som tillagats i en vanlig fritös

  2. Jämfört med modellerna NA35x och NA55x

  3. Intern laboratoriemätning på NA15x med lax jämfört med en vanlig ugn i A-klassen, exakta resultat kan variera beroende på produkttyp och recept