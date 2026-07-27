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  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme

Airfryer 4000 Series Stacked Dual BasketAirfryer 4000 Series Stacked Dual Basket NA461/00

NA461/00

Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
Vår Airfryer med dubbla korgar tillagar två måltider på en gång samtidigt som den tar mindre plats. Dessutom blir måltiderna alltid läckert krispiga och möra tack vare den vertikala RapidAir-tekniken.
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Två rätter perfekt tillagade och klara samtidigt

Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme

  • Tar 45 % mindre plats

  • Två staplade korgar, dubbelt så många måltider

  • Krispigt och jämnt tillagat med Rapid Air-teknik

  • Laga två rätter som blir klara samtidigt

Staplad design som tar hälften så stor plats på köksbänken

Staplad design som tar hälften så stor plats på köksbänken

Vår kompakta Airfryer med två staplade korgar gör det enkelt att laga goda måltider och tar 45 % mindre plats på köksbänken.*

Två staplade korgar, dubbel kapacitet

Två staplade korgar, dubbel kapacitet

Extra stor Airfryer på 10 liter med två 5-literskorgar. Vår Airfryer i familjestorlek rymmer enkelt upp till 1,4 kg pommes frites, 2 kg grönsaker eller 24 kycklingklubbor. Du får även enkelt plats med en hel kyckling på 1,2 kg i varje 5-literskorg.

Krispigt och jämnt tillagat med upp till 90 % mindre fett**

Krispigt och jämnt tillagat med upp till 90 % mindre fett**

Avnjut måltider som är perfekt krispiga och möra tack vare vertikal RapidAir-teknik. Varm luft från toppen cirkulerar runt maten och ser till att du får jämnt tillagade måltider varje gång.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med andra Airfryers från Philips.

  2. Jämfört med hemgjorda pommes frites som tillagats i en vanlig fritös.

  3. Intern laboratoriemätning NA46x med lax och kycklingbröst jämfört med att använda en ugn i A-klassen. Resultaten kan variera beroende på recept.