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NA461/00
Tar 45 % mindre plats
Två staplade korgar, dubbelt så många måltider
Krispigt och jämnt tillagat med Rapid Air-teknik
Laga två rätter som blir klara samtidigt
Vår kompakta Airfryer med två staplade korgar gör det enkelt att laga goda måltider och tar 45 % mindre plats på köksbänken.*
Extra stor Airfryer på 10 liter med två 5-literskorgar. Vår Airfryer i familjestorlek rymmer enkelt upp till 1,4 kg pommes frites, 2 kg grönsaker eller 24 kycklingklubbor. Du får även enkelt plats med en hel kyckling på 1,2 kg i varje 5-literskorg.
Avnjut måltider som är perfekt krispiga och möra tack vare vertikal RapidAir-teknik. Varm luft från toppen cirkulerar runt maten och ser till att du får jämnt tillagade måltider varje gång.
Recensioner
Jämfört med andra Airfryers från Philips.
Jämfört med hemgjorda pommes frites som tillagats i en vanlig fritös.
Intern laboratoriemätning NA46x med lax och kycklingbröst jämfört med att använda en ugn i A-klassen. Resultaten kan variera beroende på recept.