ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
  • Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme

Airfryer 4000 Series Stacked Dual BasketAirfryer med staplade dubbelkorgar

NA462/70

Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme
Vår Airfryer med dubbla korgar tillagar två måltider på en gång samtidigt som den tar mindre plats. Dessutom blir måltiderna alltid läckert krispiga och möra tack vare den vertikala RapidAir-tekniken.
Visa alla fördelar

Två rätter blir perfekt tillagade och klara samtidigt

Dubbel kapacitet, 45% mindre utrymme

  • Tar 45% mindre plats

  • 2 staplade korgar, dubbelt så många måltider

  • Krispigt och jämnt tillagat med Rapid Air-teknik

  • Tillaga 2 rätter som blir klara samtidigt

Staplad design tar hälften så mycket plats på bänken

Staplad design tar hälften så mycket plats på bänken

Vår kompakta dubbla staplade Airfryer gör det enkelt att laga läckra måltider och sparar 45% av din bänkyta.*

2 staplade korgar, dubbel kapacitet

2 staplade korgar, dubbel kapacitet

Extra stor 10 L dubbel stapel-Airfryer med två 5 L-korgar. Vår familjestorleks-airfryer hanterar enkelt upp till 1,4 kg pommes frites, 2 kg grönsaker eller 24 kycklingklubbor. Du kan också enkelt få plats med en hel 1,2 kg kyckling i varje 5 L-korg.

Krispigt och jämnt tillagat med upp till 90% mindre fett**

Krispigt och jämnt tillagat med upp till 90% mindre fett**

Njut av perfekt krispiga och möra måltider tack vare vertikal RapidAir-teknik. Varmluft från toppen cirkulerar runt din mat för att säkerställa jämnt tillagade måltider varje gång.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med andra Philips Airfryer

  2. Jämfört med hemlagade pommes frites tillagade i en konventionell fritös

  3. Intern labmätning NA46x med lax och kycklingbröst jämfört med användning av en ugn i klass A. Resultaten kan variera beroende på recept