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NA462/70
Tar 45% mindre plats
2 staplade korgar, dubbelt så många måltider
Krispigt och jämnt tillagat med Rapid Air-teknik
Tillaga 2 rätter som blir klara samtidigt
Vår kompakta dubbla staplade Airfryer gör det enkelt att laga läckra måltider och sparar 45% av din bänkyta.*
Extra stor 10 L dubbel stapel-Airfryer med två 5 L-korgar. Vår familjestorleks-airfryer hanterar enkelt upp till 1,4 kg pommes frites, 2 kg grönsaker eller 24 kycklingklubbor. Du kan också enkelt få plats med en hel 1,2 kg kyckling i varje 5 L-korg.
Njut av perfekt krispiga och möra måltider tack vare vertikal RapidAir-teknik. Varmluft från toppen cirkulerar runt din mat för att säkerställa jämnt tillagade måltider varje gång.
Recensioner
Jämfört med andra Philips Airfryer
Jämfört med hemlagade pommes frites tillagade i en konventionell fritös
Intern labmätning NA46x med lax och kycklingbröst jämfört med användning av en ugn i klass A. Resultaten kan variera beroende på recept