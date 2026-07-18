Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
NA543/00
Ångteknologi för fler näringsämnen
Steamfry-funktion för krispig & saftig perfektion
Automatisk SteamClean-funktion för enkel rengöring
RapidAir Plus-teknik för jämnt tillagade måltider varje gång
Tillagningsfönster för bekvämlighet
Fluffiga dumplings, möra grönsaker och smakrik fisk, allt tillagat i vår Airfryer med ångfunktion. Den tillför precis rätt mängd ånga utan att göra maten blöt och bevarar upp till 87 % av näringsämnena.****
Nu kan du få det bästa av två världar. Luftfritera och ånga samtidigt för en gyllene krispighet på utsidan och saftig mörhet inuti. Perfekt för gyllene kanelbullar, krispigt bakat bröd, saftigt kycklingkött och grönsaker på en helt ny nivå. Ingen mer bränd eller underkokt mat.******
Fettansamlingen i korgen mjukas upp och blir lättare att avlägsna med vår automatiska SteamClean-funktion.
5.0
av 5
13
Recensioner
MariaRitaM
18/07/2026
Italia
Del av marknadsföring
Friggitrice ad aria e vapore
Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!
Den här recensionen skrevs för Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Den här recensionen skrevs för Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
LorenaS
10/07/2026
Italia
Del av marknadsföring
Capiente e pratica
Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente
Den här recensionen skrevs för Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Den här recensionen skrevs för Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
GaiaB
30/06/2026
Italia
Del av marknadsföring
Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità
Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼
Den här recensionen skrevs för Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Den här recensionen skrevs för Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Jämfört med pommes frites tillagade i en vanlig fritös
Baserat på interna labbmätningar, Philips Airfryer; tillagning av kycklingbröst (160 °C utan förvärmning) eller laxfilé (200 °C, utan förvärmning) jämfört med användning av en ugn i energiklass A. Exakta procenttal kan variera per produkt.
jämfört med Philips Airfryer med Rapid Air-teknik
Extern labbmätning, baserad på C-vitamininnehåll i broccoli.
Antal recept kan variera beroende på land
Jämförelse baserad på tillagning av en hel kyckling i 80 minuter med ångfunktion och airfry-funktion jämfört med endast airfry-funktion