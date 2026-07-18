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  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
  • Airfrya, grilla, baka... och ånga också!

Philips Airfryer 5000 med ånga 7,2LPhilips Airfryer 5000 med ånga 7,2L NA543/00

NA543/00

5
| (13) Recensioner
Airfrya, grilla, baka... och ånga också!
Njut av allt från molnmjuka bao buns, gyllene krispig kyckling till smakrik lax. Upptäck en värld av nya texturer med Philips Airfryer 5000 Series med ånga.
Visa alla fördelar

Ånga, airfrya eller prova båda samtidigt!

Airfrya, grilla, baka... och ånga också!

  • Ångteknologi för fler näringsämnen

  • Steamfry-funktion för krispig & saftig perfektion

  • Automatisk SteamClean-funktion för enkel rengöring

  • RapidAir Plus-teknik för jämnt tillagade måltider varje gång

  • Tillagningsfönster för bekvämlighet

Perfekt ångkokning för mör och fin konsistens

Perfekt ångkokning för mör och fin konsistens

Fluffiga dumplings, möra grönsaker och smakrik fisk, allt tillagat i vår Airfryer med ångfunktion. Den tillför precis rätt mängd ånga utan att göra maten blöt och bevarar upp till 87 % av näringsämnena.****

Krispigt på utsidan, saftigt på insidan – Kraften i Steamfry

Krispigt på utsidan, saftigt på insidan – Kraften i Steamfry

Nu kan du få det bästa av två världar. Luftfritera och ånga samtidigt för en gyllene krispighet på utsidan och saftig mörhet inuti. Perfekt för gyllene kanelbullar, krispigt bakat bröd, saftigt kycklingkött och grönsaker på en helt ny nivå. Ingen mer bränd eller underkokt mat.******

Enkel rengöring

Enkel rengöring

Fettansamlingen i korgen mjukas upp och blir lättare att avlägsna med vår automatiska SteamClean-funktion.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

13

Recensioner

4
3
2
1

18/07/2026

Italia

Italia

Friggitrice ad aria e vapore

Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!

Den här recensionen skrevs för Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Den här recensionen skrevs för Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

10/07/2026

Italia

Italia

Capiente e pratica

Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente

Den här recensionen skrevs för Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Den här recensionen skrevs för Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

30/06/2026

Italia

Italia

Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità

Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼

Den här recensionen skrevs för Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Den här recensionen skrevs för Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med pommes frites tillagade i en vanlig fritös

  2. Baserat på interna labbmätningar, Philips Airfryer; tillagning av kycklingbröst (160 °C utan förvärmning) eller laxfilé (200 °C, utan förvärmning) jämfört med användning av en ugn i energiklass A. Exakta procenttal kan variera per produkt.

  3. jämfört med Philips Airfryer med Rapid Air-teknik

  4. Extern labbmätning, baserad på C-vitamininnehåll i broccoli.

  5. Antal recept kan variera beroende på land

  6. Jämförelse baserad på tillagning av en hel kyckling i 80 minuter med ångfunktion och airfry-funktion jämfört med endast airfry-funktion