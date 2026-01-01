EasySlide-skena som har utformats för att korgen ska kunna dras ut enklare och säkrare

Oavsett om du bara har en hand ledig eller behöver snabb åtkomst medan du lagar mat gör vår patenterade EasySlide-teknik******* det enklare än någonsin att kolla, skaka och tillsätta ingredienser. Glidmekanismen är både säker och praktisk och ser till att korgen alltid står upprätt och stabilt på skenan. Det här minskar risken för brännskador eftersom du inte behöver ställa den heta korgen på köksbänken, vilket skapar en säkrare och smidigare matlagningsupplevelse.