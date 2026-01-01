Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Philips Airfryer 5000 Series med ånga och skena 7,2 l
Airfryers
Stek, grilla, baka och till och med ångkoka!
Ångkoka, luftstek eller testa båda samtidigt!
Ångteknik för bättre näring
Ångstekningsfunktion för krispigt och mört resultat
Automatisk ångrengöringsfunktion för enkel rengöring
Skena för att enkelt dra ut och föra in korgen
RapidAir Plus-teknik för jämnt tillagade måltider varje gång
Perfekt ångkokning för mör och fin konsistens
Mjuka dumplings, möra grönsaker och smakrik fisk – allt tillagat i vår Airfryer med ångfunktion. Den tillför perfekt mängd ånga utan att göra maten vattnig och bevarar upp till 87 % av näringsämnena.****
Krispig på utsidan, saftig på insidan – det är ångstekning
Nu kan du få det bästa av två världar. Luftstek och ångkoka samtidigt för att få en gyllenbrun och krispig utsida och en saftig och mör insida. Perfekt för gyllenbruna kanelbullar, krispigt bröd, saftig kyckling och fantastiska grönsaker. Nu slipper du bränd och halvrå mat.******
Enkel rengöring
Fettresterna i korgen löses upp och blir lättare att ta bort med vår automatiska ångrengöringsfunktion.
EasySlide-skena som har utformats för att korgen ska kunna dras ut enklare och säkrare
Oavsett om du bara har en hand ledig eller behöver snabb åtkomst medan du lagar mat gör vår patenterade EasySlide-teknik******* det enklare än någonsin att kolla, skaka och tillsätta ingredienser. Glidmekanismen är både säker och praktisk och ser till att korgen alltid står upprätt och stabilt på skenan. Det här minskar risken för brännskador eftersom du inte behöver ställa den heta korgen på köksbänken, vilket skapar en säkrare och smidigare matlagningsupplevelse.
Laga mat snabbare, med perfekt resultat
Nu slipper du bränd och halvrå mat. RapidAir Plus-tekniken med sin unika stjärnformade design gör att varm luft cirkulerar snabbare runt och genom ingredienserna***, vilket ger jämn tillagning varje gång med upp till 90 % mindre fett.*
Precis rätt storlek för dina vardagsbehov
Tillagar upp till 1,4 kg grönsaker, 10 kycklingklubbor, 6 laxfiléer eller 9 muffins.
Du behöver inte ta ut korgen för att kolla maten!
Nu slipper du gissa. Se maten bli perfekt tillagad genom fönstret.
Keramisk beläggning
Vår senaste beläggning är PFAS-fri: hållbar och reptålig non-stick-yta som är lätt att rengöra.
Fantastisk variation
Utforska 21 olika tillagningsmetoder, från att baka och grilla till att ångkoka och värma upp. För torkning och jäsning kan du ställa in temperaturen på 40 °C i upp till 24 timmar.
Oändlig inspiration med HomeID-appen
Över 10 000 goda recept bara för din Airfryer med enkla stegvisa instruktioner *****
Platsbesparande med löstagbar vattenbehållare
När du inte tänker använda ångkokningsfunktionen kan du ta bort behållaren för att spara plats på köksbänken.
Laga mat snabbare, spara tid och energi
Laga mat upp till 50 % snabbare och spara upp till 70 % energi när du lagar mat i en Philips Steam Airfryer i stället för i ugnen.**
Tyst drift
Inga höga ljud – du kan lyssna på musik eller ha konversationer medan Airfryern ångkokar, grillar och bakar.
Tekniska specifikationer
Ursprungsland
Producerad i
Kina
Tekniska specifikationer
Effekt
2 000 W
Spänning
220–240 V
Frekvens
50 Hz
Antal i förpackningen
1
Batteriprodukt
Nej
Allmänna specifikationer
Primärt material
Metall
Sekundärt material
Plast
Färg
Guld
Kapacitet
7,2 l
Värmetålig
Ja
Stabiliserande fötter
Ja
Genomskinligt lock
Ja
Gränssnitt
Digital
Sladdlängd
1 m
Sladdförvaring
Nej
Varmhållningsfunktion
Ja
Program
12
Matlagningsmetod
Stek, rosta, grilla, grädda, tillaga allt i en gryta, woka, sautera, tillaga från fryst, värm upp, tina, torka, rosta bröd, varmhållning, gryta, fermentera, confitera
* Jämfört med pommes frites som tillagats i en vanlig fritös.
** Baserat på intern laboratoriemätning med Philips Airfryer där ett kycklingbröst (160 °C, ingen förvärmning) eller en laxfilé (200 °C, ingen förvärmning) har tillagats jämfört med en ugn i A-klassen. Exakta procentsatser kan variera per produkt.
*** Jämfört med Philips Airfryers med RapidAir-teknik.
**** Extern laboratoriemätning, baserat på C-vitamininnehåll i broccoli.
***** Antal recept kan variera beroende på land.
****** Jämförelse baserad på tillagning av en hel kyckling i 80 minuter med ångkoknings- och luftstekningsfunktionen jämfört med luftstekningsfunktionen.
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).
