      Philips Airfryer 5000 Series med ånga och skena 7,2 l Airfryers

      NA547/07

      Stek, grilla, baka och till och med ångkoka!

      Njut av allt från mjuka bao buns och gyllenbrun krispig kyckling till läcker lax. Upptäck en värld av nya texturer med Philips Airfryer 5000 Series med ånga.

      Philips Airfryer 5000 Series med ånga och skena 7,2 l
      NA547/07

      Ångkoka, luftstek eller testa båda samtidigt!

      • Ångteknik för bättre näring
      • Ångstekningsfunktion för krispigt och mört resultat
      • Automatisk ångrengöringsfunktion för enkel rengöring
      • Skena för att enkelt dra ut och föra in korgen
      • RapidAir Plus-teknik för jämnt tillagade måltider varje gång
      Perfekt ångkokning för mör och fin konsistens

      Perfekt ångkokning för mör och fin konsistens

      Mjuka dumplings, möra grönsaker och smakrik fisk – allt tillagat i vår Airfryer med ångfunktion. Den tillför perfekt mängd ånga utan att göra maten vattnig och bevarar upp till 87 % av näringsämnena.****

      Krispig på utsidan, saftig på insidan – det är ångstekning

      Krispig på utsidan, saftig på insidan – det är ångstekning

      Nu kan du få det bästa av två världar. Luftstek och ångkoka samtidigt för att få en gyllenbrun och krispig utsida och en saftig och mör insida. Perfekt för gyllenbruna kanelbullar, krispigt bröd, saftig kyckling och fantastiska grönsaker. Nu slipper du bränd och halvrå mat.******

      Enkel rengöring

      Enkel rengöring

      Fettresterna i korgen löses upp och blir lättare att ta bort med vår automatiska ångrengöringsfunktion.

      EasySlide-skena som har utformats för att korgen ska kunna dras ut enklare och säkrare

      EasySlide-skena som har utformats för att korgen ska kunna dras ut enklare och säkrare

      Oavsett om du bara har en hand ledig eller behöver snabb åtkomst medan du lagar mat gör vår patenterade EasySlide-teknik******* det enklare än någonsin att kolla, skaka och tillsätta ingredienser. Glidmekanismen är både säker och praktisk och ser till att korgen alltid står upprätt och stabilt på skenan. Det här minskar risken för brännskador eftersom du inte behöver ställa den heta korgen på köksbänken, vilket skapar en säkrare och smidigare matlagningsupplevelse.

      Laga mat snabbare, med perfekt resultat

      Laga mat snabbare, med perfekt resultat

      Nu slipper du bränd och halvrå mat. RapidAir Plus-tekniken med sin unika stjärnformade design gör att varm luft cirkulerar snabbare runt och genom ingredienserna***, vilket ger jämn tillagning varje gång med upp till 90 % mindre fett.*

      Precis rätt storlek för dina vardagsbehov

      Precis rätt storlek för dina vardagsbehov

      Tillagar upp till 1,4 kg grönsaker, 10 kycklingklubbor, 6 laxfiléer eller 9 muffins.

      Du behöver inte ta ut korgen för att kolla maten!

      Du behöver inte ta ut korgen för att kolla maten!

      Nu slipper du gissa. Se maten bli perfekt tillagad genom fönstret.

      Keramisk beläggning

      Keramisk beläggning

      Vår senaste beläggning är PFAS-fri: hållbar och reptålig non-stick-yta som är lätt att rengöra.

      Fantastisk variation

      Fantastisk variation

      Utforska 21 olika tillagningsmetoder, från att baka och grilla till att ångkoka och värma upp. För torkning och jäsning kan du ställa in temperaturen på 40 °C i upp till 24 timmar.

      Oändlig inspiration med HomeID-appen

      Oändlig inspiration med HomeID-appen

      Över 10 000 goda recept bara för din Airfryer med enkla stegvisa instruktioner *****

      Platsbesparande med löstagbar vattenbehållare

      Platsbesparande med löstagbar vattenbehållare

      När du inte tänker använda ångkokningsfunktionen kan du ta bort behållaren för att spara plats på köksbänken.

      Laga mat snabbare, spara tid och energi

      Laga mat snabbare, spara tid och energi

      Laga mat upp till 50 % snabbare och spara upp till 70 % energi när du lagar mat i en Philips Steam Airfryer i stället för i ugnen.**

      Tyst drift

      Tyst drift

      Inga höga ljud – du kan lyssna på musik eller ha konversationer medan Airfryern ångkokar, grillar och bakar.

      Tekniska specifikationer

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Kina

      • Tekniska specifikationer

        Effekt
        2 000 W
        Spänning
        220–240 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i förpackningen
        1
        Batteriprodukt
        Nej

      • Allmänna specifikationer

        Primärt material
        Metall
        Sekundärt material
        Plast
        Färg
        Guld
        Kapacitet
        7,2 l
        Värmetålig
        Ja
        Stabiliserande fötter
        Ja
        Genomskinligt lock
        Ja
        Gränssnitt
        Digital
        Sladdlängd
        1 m
        Sladdförvaring
        Nej
        Varmhållningsfunktion
        Ja
        Program
        12
        Matlagningsmetod
        Stek, rosta, grilla, grädda, tillaga allt i en gryta, woka, sautera, tillaga från fryst, värm upp, tina, torka, rosta bröd, varmhållning, gryta, fermentera, confitera
        Antal korgar
        1
        Löstagbar korg
        Ja
        Tidsintervall
        0 min–24 timmar
        Temperaturintervall
        40–200 °C
        Fjärrkontroll
        Nej
        Teknik
        RapidAir Plus
        Inbyggd på/av-knapp
        Ja
        Automatisk avstängning
        Ja
        Justerbar termostat
        Ja
        Strömlampa
        Ja
        Värmeisolerade handtag
        Ja
        Kan maskindiskas
        Ja
        Temperaturindikator
        Ja
        Coolwall-hölje
        Ja
        Maximal temperatur
        200 ℃
        Relaterade tillbehör 1
        Grillset
        Relaterade tillbehör 2
        Bakset
        Keramisk beläggning
        Ja
        Garanti
        2 år
        Enkel eller dubbel korg
        Enkel korg
        Anslutningar
        Nej

      • Vikt och mått

        Produktlängd
        457 mm
        Produktbredd
        334 mm
        Produkthöjd
        320 mm
        Produktvikt
        8,9 kg
        Produktstorlek
        457 × 334 × 320 mm
        Förpackningens längd
        520 mm
        Förpackningens bredd
        372 mm
        Förpackningens höjd
        370 mm
        Förpackningens vikt
        2,2 kg
        Förpackningens mått
        520 × 372 × 370 mm

      • Hållbarhet

        Väska
        Miljövänlig förpackning
        Manuell
        100 % återvinningsbar

      • * Jämfört med pommes frites som tillagats i en vanlig fritös.
      • ** Baserat på intern laboratoriemätning med Philips Airfryer där ett kycklingbröst (160 °C, ingen förvärmning) eller en laxfilé (200 °C, ingen förvärmning) har tillagats jämfört med en ugn i A-klassen. Exakta procentsatser kan variera per produkt.
      • *** Jämfört med Philips Airfryers med RapidAir-teknik.
      • **** Extern laboratoriemätning, baserat på C-vitamininnehåll i broccoli.
      • ***** Antal recept kan variera beroende på land.
      • ****** Jämförelse baserad på tillagning av en hel kyckling i 80 minuter med ångkoknings- och luftstekningsfunktionen jämfört med luftstekningsfunktionen.
      • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).

