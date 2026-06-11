Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
NA565/02
Byt enkelt från 1 Megabasket till 2 korgar
Mångsidig airfrying. Nu också med ånga.
Enkel rengöring med automatisk SteamClean
Vägledning och support med gratis HomeID-app
Oavsett om det är en lugn middag för två eller mat till hela den utökade familjen är du alltid redo. Laga mat i två separata korgar på 3L + 6L för vardagsbekvämlighet, eller förvandla dem till en enorm Megabasket på cirka 10L för de måltider som betyder mest – stor nog för 2,5 kg pommes frites, 1,9 kg revbensspjäll eller en hel kyckling. Steamfry, ånga eller airfry samtidigt för perfekta texturer varje gång.
Ånga och airfry samarbetar för att leverera resultat som går bortom krispighet – låser in fukt, förbättrar mörhet och skapar texturer som är både saftiga och gyllene, vilket ger dig det bästa av två världar. Perfekt för gyllene pizza, krispigt bakat bröd, saftig kyckling och rostade grönsaker med din Airfryer med ånga.
Ångtekniken bevarar upp till 93 % av näringsämnena* samtidigt som den skapar silkeslena, möra texturer som smälter i munnen. Från fluffiga dumplings till perfekt ångad lax, grönsaker som förblir färgstarka och proteiner som förblir otroligt saftiga. Hälsosam matlagning som faktiskt smakar fantastiskt och älskas av vänner och familj.
5.0
av 5
2
Recensioner
Kokenmetluc
11/06/2026
Nederland
Top
De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.
Den här recensionen skrevs för Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-31
Den här recensionen skrevs för Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-31
JosephinP
24/03/2026
Deutschland
Del av marknadsföring
Tolles Gerät
Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.
Den här recensionen skrevs för Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02
Den här recensionen skrevs för Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02
Extern labmätning, baserad på vitamin C-bevaringsgrad jämfört med okokta broccolibuketter.
För optimala resultat, använd ångrengöringsfunktionen i den stora korgen i 15 minuter efter varje användning.
Jämfört med pommes frites tillagade i en konventionell fritös *vs. Philips Airfryers med Rapid Air-teknik.
Endast tillåtet att använda behållare av glas, aluminiumfolie, keramik eller rostfritt stål vid uppvärmning.
Antalet recept kan variera per land.
Intern labmätning NA56x med lax jämfört med användning av en ugn i energiklass A. Resultaten kan variera beroende på recept.