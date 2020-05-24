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Utgått
NP2900/12
Släpp musiken fri
Philips Streamium-nätverksmusikspelare NP2900 med inbyggda högtalare ger trådlös åtkomst till webbradio och musik på datorn. Och ljudet levereras med uppslukande LivingSound- och FullSound-teknik.
Kostnadsfri webbradio
Färgskärm
Med Streamium får du tillgång till tusentals kostnadsfria webbradiokanaler. Nu kan du lyssna på musik i alla genrer över hela världen. Anslut Streamium till internet och lyssna på dina favoritonlineprogram på ett ljudsystem utan att behöva slå på datorn.
GoGears enkla och intuitiva användargränssnitt använder en avancerad navigeringsteknik. Tekniken garanterar inte bara snabb och problemfri navigering utan den går också snabbt att lära sig. Smarta funktioner som Album Art, som visar albumomslag inbäddade i musikfiler, gör att du får en rikare upplevelse, precis som på den gamla goda tiden när du tittade på CD- eller LP-omslagen medan du lyssnade på musiken.
Med den alfanumeriska sökfunktionen på fjärrkontrollens knappsats kan du direkt hitta dina favoriter – artister, spår eller album. Tryck bara på "Search" på fjärrkontrollen och ange sedan de första bokstäverna eller siffrorna i namnet på spåret, artisten eller albumet du önskar. Du får då fram den post som närmast matchar inmatningen. Slösa inte bort tid på att bläddra igenom hela samlingen eller spellistan rad för rad.
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3.5
av 5
127
Recensioner
Hermes7
24/05/2020
Deutschland
Immer noch Sehr Gut
Habe das NP2900 seit über 9 Jahre und alles ist wie am ersten Tag.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium NP2900 Network Music Player
Datum för användning 2018-05-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium NP2900 Network Music Player
Datum för användning 2018-05-24
Bbuck
18/11/2019
France
Verifierad köpare
Très satisfait
Dommage que ce produit ait été arrêté et n’ait pas de successeur. Le son est vraiment top en rapport à sa taille.
Fördelar
Son
Nackdelar
N’existe plus
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium NP2900 Récepteur audio sans fil
Datum för användning 2017-11-18
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium NP2900 Récepteur audio sans fil
Datum för användning 2017-11-18
benoven
15/06/2018
Deutschland
Tolles Internetradio und Mediaplayer
Ich gebe es zu, ich bin ein Philips-Fan und besitze aus dem Consumersortiment einige Produkte. Neben den 2 NP-2900 nenne ich auch 2 NP-2500 mein Eigen. Leider werden die Geräte eher unterdurchschnittlich bewertet, das mag aber daran liegen das zu der Zeit in der die Geräte neu verkauft wurden die Technik und Datenraten nicht so weit waren wie heute. Ich habe im Zusammenspiel mit WLAN überhaupt keine Probleme, keine Verbindungsabbrüche und auch die vielfach bemängelten Ladezeiten sind meisten sehr kurz. Manchmal sind die Server einiger exotischer Sender offline- dafür kann aber das Gerät nichts. Der Klang ist gut und recht voluminös, natürlich ersetzt es keine Stereoanlage und mit den gegenwärtigen Boomboxen lässt es sich auch nicht vergleichen. Da liegen aber auch mind. 10 Jahre Entwicklung dazwischen. Ich habe leider nie herausgefunden auf welcher Basis die Philips Server laufen, aber ich habe rund 50 Stationen weltweit gespeichert. Philips bietet die Möglichkeit im Club Philips registrierte Nutzer die Reihenfolge der Sender selbst festzulegen, auf dem Gerät selbst geht das auch, ist aber nicht so komfortabel. Obendrein lassen sich Inhalte von einer externen Medienquelle (NAS, PC oder Router) auf den NP’s streamen. Ein Ausgang zum Mitschnitt mit einem Recorder (MD, Tape oder PCM) ist auch an Bord. Das dimmbare Display kann Albencover und natürlich Senderlogos anzeigen, auch Bilder als Diashow abspielen. Nach heutigen Maßstäben ist das Display dafür aber etwas klein. Das Gerät selbst ist sehr gut verarbeitet, mit einer mitgelieferten Konsole lässt es sich bei Bedarf auch an der Wand befestigen. Ich habe schon viele Internetradio auch namhafter Hersteller gehabt und getestet, die können aber im Gesamtpaket Philips das Wasser nicht reichen. Ich bin mir bewusst das meine begeisterte Empfehlung zu spät kommt - diese tollen Geräte werden nur noch auf dem Gebrauchtmarkt angeboten. Einzige kleine Kritik gilt der wirklich fizzeligen Fernbedienung. Sendersuche durch Eingabe mit dieser Tastatur macht nicht wirklich Spaß, geht aber nach Gewöhnung auch.
Den här recensionen skrevs för Streamium NP2900 Network Music Player
Den här recensionen skrevs för Streamium NP2900 Network Music Player
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