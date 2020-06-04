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  • Garanterat inga hårutragningar
  • Garanterat inga hårutragningar

Utgått

Nose trimmer series 3000Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

NT3160/10

4.2
| (526) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Garanterat inga hårutragningar
Med Philips NOSETRIMMER-serien 3000 tar du varsamt bort oönskat näs- och öronhår samt hårstrån i ögonbrynen. Tack vare ProtecTube-tekniken och den särskilda vinklade designen på trimmern garanterar vi en snabb, smidig och bekväm trimning, utan hårutdragningar.
Visa alla fördelar

Snabb och säker trimning av näs- och öronhår samt ögonbryn

Garanterat inga hårutragningar

  • Garanterat utan ryck och skärsår

  • 100% vattentät för enkel rengöring

  • AA-batteri medföljer

  • 2 trimkammar för ögonbrynen 2 och 3 mm

Systemet förhindrar hårdragningar och skärsår

Systemet förhindrar hårdragningar och skärsår

Med den revolutionerande ProtecTube-tekniken skyddas klippenheten av ett ultratunt skärbladsskydd med rundade kanter för att förhindra hudirritation. Dessutom är klippenheten utformad för att förhindra att hår fastnar mellan två knivblad som rör sig, för att undvika hårdragning.

Når enkelt hår i örat eller näsan

Philips nästrimmer har konstruerats så att den är perfekt vinklad att komma åt hår i örat och näsan samt för användning på ögonbrynen. Med Philips nästrimmer kan du vara säker på att allt oönskat hår tas bort effektivt.

Exakta och vassa skärslitsar

Exakta och vassa skärslitsar

Både klipparen och skyddet har mycket exakta och vassa skärslitsar för att säkerställa att alla hårstrån klipps snabbt och effektivt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

526

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

04/06/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Effektiv och enkel!

Enkel att använda. Effektiv. Fungerar utmärkt. Lätt att rengöra. Mycket bekväm. Fungerar lika bra för näshår som ögonbryn!

Fördelar

Gör vad den skall! Lätt att använda!

Nackdelar

Inga!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

26/12/2019

Sverige

Sverige

Really good and asy to use

Perfect for ears and nose. When using in the nose, do not press to hard, easy o hurt your sensitive parts. Would be even better if it was rechargable.

Fördelar

Really easy to use

Nackdelar

Not rechargable

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Bekväm näs-/örontrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Bekväm näs-/örontrimmer

06/03/2019

Sverige

Sverige

Helt superb. Trimmar utan smärta och perfekt resultat.

Gillar den verkligen. Trimmar bra och är lätt att använda.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

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