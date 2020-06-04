Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Garanterat utan ryck och skärsår
100% vattentät för enkel rengöring
AA-batteri medföljer
2 trimkammar för ögonbrynen 2 och 3 mm
Med den revolutionerande ProtecTube-tekniken skyddas klippenheten av ett ultratunt skärbladsskydd med rundade kanter för att förhindra hudirritation. Dessutom är klippenheten utformad för att förhindra att hår fastnar mellan två knivblad som rör sig, för att undvika hårdragning.
Philips nästrimmer har konstruerats så att den är perfekt vinklad att komma åt hår i örat och näsan samt för användning på ögonbrynen. Med Philips nästrimmer kan du vara säker på att allt oönskat hår tas bort effektivt.
Både klipparen och skyddet har mycket exakta och vassa skärslitsar för att säkerställa att alla hårstrån klipps snabbt och effektivt.
4.2
av 5
526
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
PAHSOL
04/06/2020
Sverige
Verifierad köpare
Effektiv och enkel!
Enkel att använda. Effektiv. Fungerar utmärkt. Lätt att rengöra. Mycket bekväm. Fungerar lika bra för näshår som ögonbryn!
Fördelar
Gör vad den skall! Lätt att använda!
Nackdelar
Inga!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer
ejohan
26/12/2019
Sverige
Really good and asy to use
Perfect for ears and nose. When using in the nose, do not press to hard, easy o hurt your sensitive parts. Would be even better if it was rechargable.
Fördelar
Really easy to use
Nackdelar
Not rechargable
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Bekväm näs-/örontrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Bekväm näs-/örontrimmer
Juhani
06/03/2019
Sverige
Helt superb. Trimmar utan smärta och perfekt resultat.
Gillar den verkligen. Trimmar bra och är lätt att använda.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer