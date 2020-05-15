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Utgått
Plus
I den revolutionerande Philips SafeGuard-trimmern skyddas klippenheten av ett ultratunt skärbladsskydd för att garantera att bara hårstrån kommer in, och inte hud. På ovansidan kan inte ditt hår fastna mellan två separata knivblad som är i rörelse, så du slipper garanterat hårutdragningar.
Med det mjuka gummihandtaget får du ett optimalt grepp även det är vått, för bättre kontroll när du använder apparaten.
4.1
av 5
296
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Mohamed w
15/05/2020
Sverige
Verifierad köpare
Perfekt
Kvalitet, förpackning och rabatter är värdefulla för mig som student och ditt företags trovärdighet genom åren. Jag köpte dig tre produkter.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
Timse53
06/06/2025
Danmark
Bedste maskine
Perfekt maskine - rigtig ærgerligt at den ikke fås mere. De nye modeller er ikke nær så gode øv øv
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Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
polsen
31/01/2012
Danmark
Supereffektiv apparat med det gode dessign , lækker at arbejde med
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer