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Utgått

Philips NorelcoNäs-, öron- och ögonbrynstrimmer

NT9110/60

4.1
| (296) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten
Säker, snabb och enkel
Philips NT9110/60 trimmer för näshår, öron och ögonbryn har en kraftfull mikrotrimmer med hög precision för säker, snabb och enkel trimning.
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Näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

Säker, snabb och enkel

  • Plus

Perfekt vinkel för enkel åtkomst och maximal bekvämlighet

Perfekt vinkel för enkel åtkomst och maximal bekvämlighet

Mjukt handtag för maximal kontroll

Mjukt handtag för maximal kontroll

Med det mjuka gummihandtaget får du ett optimalt grepp även det är vått, för bättre kontroll när du använder apparaten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

296

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

15/05/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Perfekt

Kvalitet, förpackning och rabatter är värdefulla för mig som student och ditt företags trovärdighet genom åren. Jag köpte dig tre produkter.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

06/06/2025

Danmark

Danmark

Bedste maskine

Perfekt maskine - rigtig ærgerligt at den ikke fås mere. De nye modeller er ikke nær så gode øv øv

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

31/01/2012

Danmark

Danmark

Supereffektiv apparat med det gode dessign , lækker at arbejde med

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer

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