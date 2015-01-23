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Utgått

NTRX100/12

4.5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

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Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Dynamisk belysning för dans till rätta rytmen

Dynamisk belysning för dans till rätta rytmen

Dansa i takt med musiken. Häftiga lampor blinkar i samma rytm som låtarna och ger en mer spännande dansupplevelse. Om du inte vill ha lamporna tända stänger du helt enkelt av funktionen. Krydda dina fester, födelsedagskalas och andra evenemang lite extra med dessa sensationella dynamiska lampor.

Installeras enkelt på Philips musikenheter

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Recensioner

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4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

23/01/2015

Deutschland

Deutschland

Großartiger Sound. Party mit diesem "Monster" macht mächtig Spaß!

Erstklassige Verarbeitungsqualität, super Sound ... der Bass macht alles und jeden platt, schickes Design und innovative Technologien wie Near Field Communication und Bluetooth.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för NTRX100 HiFi-Minisystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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10/08/2017

France

France

Qualité de son exceptionnelle !!!

Cette mini chaîne a un son d'une très bonne qualité, c'est ce qui m'a fait craquer. Elle a un bel esthétique. Ce double système de branchement d'appareil permet de mixer tout ce que l'on peut connecter. On peut coupler une autre chaîne HI-FI avec une fiche RCA si l'on veut encore plus de puissance et de possibilité de modifier le son. La puissance ne permet pas de remplir une salle de concert mais dans une pièce normal, à une puissance correct la qualité des basses vous transportent. C'est ce qui m'a plu. Le passage des niveaux de basse DBB Off, 1,2,3 occasionne une coupure de son d'une seconde, je ne trouve pas ça agréable. il manque le réglage des graves et des aigues malgré l'équaliseur près programmé. Le NX BASS est complètement absurde. Il faut l'essayer pour comprendre. La FM est obsolète !!! Vu le prix, il fallait installer une Web Radio. Il faut être bien en face pour que la télécommande fonctionne. A l'allumage de la chaîne la puissance se met tout de suite à 17. C'est trop. Il n'y a pas de prise casque pour une écoute normal. La prise casque existante ne s'utilise que pour le mixage. Un peu lourde à transporter malgré les deux grosses poignées. Elle ne garde pas en mémoire la pause que l'on fait sur une clé USB quand on éteint la chaîne. Ca revient toujours au début du morceau car après un certain lapse de temps la chaîne s'éteint toute seule. En résumé : la superbe qualité du son et des basses permet un équilibre avec tous les défauts...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för NTRX100 Minichaîne hi-fi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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