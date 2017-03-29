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Utgått
NTRX500/10
De ultimata ljudprodukterna
Basen till det här NX-basutrustade 650 W-systemet är imponerande kraftfull och perfekt för festen. Med den automatiska DJ-funktionen kan du mixa musik på USB-enheten, och du kan även strömma låtar från vilken smarttelefon som helst via Bluetooth® och använda 260 K ljuseffekter för att verkligen sätta fart på festen.
650 W
Bluetooth
Ge festen en ultimat atmosfär, stämning och passion med tusentals färgade lampor som flimrar, blinkar och lyser i takt med musiken. Välj enkelt färger som matchar ditt tema, eller helt enkelt något av de många förinställningarna i systemet. Slå på NX-basen för att göra ljusshowen ännu intensivare.
Bli mästaren på varje fest! Med DJ Crossfader kan du blanda dina favoritlåtar mellan kanal A och B, så att du får ett smidigt musikflöde. Välj bara utmatningsenheten för däck A (USB, Bluetooth®, CD, ljudingång eller mottagare) för att starta musiken och välj sedan inmatningsenheten för däck B (USB eller ljudingång). För att byta spår drar du fadern från den enda sidan till den andra för en mjuk övergång som håller festen igång.
3.3
av 5
8
Recensioner
stiftkritzler
29/03/2017
Deutschland
Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei
Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för NTRX500 HiFi-Minisystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för NTRX500 HiFi-Minisystem
Eitzi
01/08/2014
Deutschland
Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!
Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för NTRX500 HiFi-Minisystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för NTRX500 HiFi-Minisystem
Anomaly34
28/05/2017
Sverige
Den är grym
[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för NTRX500 Mini Hi Fi-system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för NTRX500 Mini Hi Fi-system
Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.