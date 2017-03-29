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Utgått

Mini Hi Fi-system

NTRX500/10

3.3

| (8) Recensioner

De ultimata ljudprodukterna

Basen till det här NX-basutrustade 650 W-systemet är imponerande kraftfull och perfekt för festen. Med den automatiska DJ-funktionen kan du mixa musik på USB-enheten, och du kan även strömma låtar från vilken smarttelefon som helst via Bluetooth® och använda 260 K ljuseffekter för att verkligen sätta fart på festen.

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Besatt av ljud

De ultimata ljudprodukterna

  • 650 W

  • Bluetooth

260 K LED-lampor för suverän feststämning

260 K LED-lampor för suverän feststämning

Ge festen en ultimat atmosfär, stämning och passion med tusentals färgade lampor som flimrar, blinkar och lyser i takt med musiken. Välj enkelt färger som matchar ditt tema, eller helt enkelt något av de många förinställningarna i systemet. Slå på NX-basen för att göra ljusshowen ännu intensivare.

Total uteffekt på 650 W RMS/8 800 W PMPO

DJ Crossfader för blandning av spår

DJ Crossfader för blandning av spår

Bli mästaren på varje fest! Med DJ Crossfader kan du blanda dina favoritlåtar mellan kanal A och B, så att du får ett smidigt musikflöde. Välj bara utmatningsenheten för däck A (USB, Bluetooth®, CD, ljudingång eller mottagare) för att starta musiken och välj sedan inmatningsenheten för däck B (USB eller ljudingång). För att byta spår drar du fadern från den enda sidan till den andra för en mjuk övergång som håller festen igång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

8

Recensioner

29/03/2017

Deutschland

Deutschland

Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei

Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för NTRX500 HiFi-Minisystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för NTRX500 HiFi-Minisystem

01/08/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!

Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för NTRX500 HiFi-Minisystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för NTRX500 HiFi-Minisystem

28/05/2017

Sverige

Sverige

Den är grym

[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för NTRX500 Mini Hi Fi-system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för NTRX500 Mini Hi Fi-system

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.