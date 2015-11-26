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Utgått

Mini Hi Fi-system

NTRX900/12

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

De ultimata ljudprodukterna

Upplev bas som aldrig förr med det här NX-basutrustade 3600 W Philips-systemet med en 20-tums subwoofer. Håll den ultimata festen med Auto-DJ som mixar låtar på USB-enheter, 260 K LED-ljuseffekter och Bluetooth-strömning.

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De ultimata ljudprodukterna

  • Bluetooth®

  • Kanalintoning mellan 2 USB-portar

  • CD, MP3-CD, 2 USB, mottagare

  • 3 600 W, NX-bas, 20-tums subwoofer

Strömma musik via Bluetooth®

Strömma musik via Bluetooth®

Om du har en stor musiksamling på en smarttelefon, surfplatta eller dator kan du strömma den till ett NITRO-system med hjälp av digital trådlös Bluetooth®-strömning av musik och få det att låta fantastiskt. Kraftfullt ljud är sällan så här enkelt eller smidigt.

5-bandsequalizern ger en personlig musikupplevelse

Auto-DJ för automatisk blandning av spår på USB-enheten

Auto-DJ för automatisk blandning av spår på USB-enheten

Du kan automatisera dina låtar med Auto-DJ som automatiskt blandar spår på en ansluten USB-enhet. Lägg till ljudeffekter med DJ-hjulreglaget. Festen kommer att rocka hela tiden!

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Richtig fettes Teil

Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för NTRX900 HiFi-Minisystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för NTRX900 HiFi-Minisystem

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.