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Utgått
De ultimata ljudprodukterna
Upplev bas som aldrig förr med det här NX-basutrustade 3600 W Philips-systemet med en 20-tums subwoofer. Håll den ultimata festen med Auto-DJ som mixar låtar på USB-enheter, 260 K LED-ljuseffekter och Bluetooth-strömning.
Bluetooth®
Kanalintoning mellan 2 USB-portar
CD, MP3-CD, 2 USB, mottagare
3 600 W, NX-bas, 20-tums subwoofer
Om du har en stor musiksamling på en smarttelefon, surfplatta eller dator kan du strömma den till ett NITRO-system med hjälp av digital trådlös Bluetooth®-strömning av musik och få det att låta fantastiskt. Kraftfullt ljud är sällan så här enkelt eller smidigt.
Du kan automatisera dina låtar med Auto-DJ som automatiskt blandar spår på en ansluten USB-enhet. Lägg till ljudeffekter med DJ-hjulreglaget. Festen kommer att rocka hela tiden!
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
BumBum23
26/11/2015
Deutschland
Richtig fettes Teil
Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för NTRX900 HiFi-Minisystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för NTRX900 HiFi-Minisystem
Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.