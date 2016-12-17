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Utgått

Klassiskt mikroljudsystem

OTT2000B/12

3.5

| (12) Recensioner

Spela upp dina LP-skivor igen

Skivspelaren Original påminner om den legendariska Philips-skivspelaren AG4131 från 1965. Spelaren har en högeffektiv högtalare, en dynamiskt balanserad skivtallrik samt funktion för trådlös Bluetooth-strömning och USB-rippning för MP3-inspelning.

Visa alla fördelar

med skivspelare och trådlös musikströmning

Spela upp dina LP-skivor igen

  • Bluetooth®

  • Skivspelare för LP-vinylskivor

  • Rippa LP, CD, FM på USB

  • 4 W

Digital FM-mottag. med förinställningar

Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Modern nytolkning av den banbrytande retro-designen

Tekniska specifikationer

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3.5

av 5

12

Recensioner

2

17/12/2016

España

España

Regreso al sonido del vinilo

Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OTT2000B Microcadena clásica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OTT2000B Microcadena clásica

04/02/2016

België

België

Verifierad köpare

gevonden

we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.

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Den här recensionen skrevs för OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

29/12/2017

Nederland

Nederland

aardig apparaat

nu enkele maanden in mijn bezit -aanvankelijk n beetje teleurgesteld nu vind ik 't toch wel een redelijk fijn apparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

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