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Utgått
OTT2000B/12
Spela upp dina LP-skivor igen
Skivspelaren Original påminner om den legendariska Philips-skivspelaren AG4131 från 1965. Spelaren har en högeffektiv högtalare, en dynamiskt balanserad skivtallrik samt funktion för trådlös Bluetooth-strömning och USB-rippning för MP3-inspelning.
Bluetooth®
Skivspelare för LP-vinylskivor
Rippa LP, CD, FM på USB
4 W
Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.
3.5
av 5
12
Recensioner
SuperMarioBros
17/12/2016
España
Regreso al sonido del vinilo
Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.
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Den här recensionen skrevs för OTT2000B Microcadena clásica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OTT2000B Microcadena clásica
dinav
04/02/2016
België
Verifierad köpare
gevonden
we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.
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Den här recensionen skrevs för OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
Geert54
29/12/2017
Nederland
aardig apparaat
nu enkele maanden in mijn bezit -aanvankelijk n beetje teleurgesteld nu vind ik 't toch wel een redelijk fijn apparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OTT2000B Classic-microgeluidssysteem