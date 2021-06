DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD

Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.