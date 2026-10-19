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        PC-program för PhotoFrame

        PCSW200/00

        Datorprogramvara till din fotoram

        Fotoram till datorprogramvaran ger kostnadsfri automatisk uppdatering eller via www.philips.com/support

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        Datorprogramvara till din fotoram

        Visa och hantera foton/album både på PC och PhotoFrame

        PhotoManager är en programvara för fotohantering för din PC som automatiskt startar när din PhotoFrame är ansluten via USB2 till en dator. Du kan visa och hantera album och foton, sida vid sida, på datorn eller PhotoFrame. PhotoManager körs på Windows 2000, XP och Windows Vista. Programvaran är kompatibel med iPhoto och tillgänglig för MAC OS i september 2007.

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
        • Experttips och inspiration.