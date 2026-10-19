Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
PCSW200/00
Datorprogramvara till din fotoram
Fotoram till datorprogramvaran ger kostnadsfri automatisk uppdatering eller via www.philips.com/support
PhotoManager är en programvara för fotohantering för din PC som automatiskt startar när din PhotoFrame är ansluten via USB2 till en dator. Du kan visa och hantera album och foton, sida vid sida, på datorn eller PhotoFrame. PhotoManager körs på Windows 2000, XP och Windows Vista. Programvaran är kompatibel med iPhoto och tillgänglig för MAC OS i september 2007.
Recensioner