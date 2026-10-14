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Utgått
Spelar DVD- och DivX®-filmer
Luta dig tillbaka, slappna av och se filmer på resan på Philips PET716 med en 7" TFT LCD-skärm. Titta på DVD-, DivX®- och MPEG4-filmer, lyssna på MP3-CD- och CD-musik eller titta på JPEG-bilder när som helst, var som helst.
17,8 cm (7") widescreen-LCD
DivX-uppspelning
Visa och dela dina filmer och digitala bilder med vänner och familj. 16:9-widescreen-bildförhållandet är standard för vanlig och HD-TV samt digital-TV. Ett ursprungligt 16:9-bildförhållande ger filmvisning utan svarta fält längst upp och längst ned i bilden och utan den kvalitetsförlust som det innebär att ändra en bild så att den passar i en annan skärmstorlek.
MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där stora digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. På en enda CD kan du lagra upp till 10 timmar musik.
Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX®-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på medier som CD-R/RW, minneskort och DVD-video. Du kan spela DivX®-CD-skivor på vissa DVD-spelare, DVD-recorder och hemmabiosystem.
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5.0
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Lilas rose 77
14/10/2026
France
Lecteur dvd philips
Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PET716 Lecteur de DVD portable
Datum för användning 2026-10-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PET716 Lecteur de DVD portable
Datum för användning 2026-10-14
Hylke
15/12/2020
Nederland
Uitstekende DVD speler
Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke
Fördelar
Werkt op al mn DVD's supergoed
Nackdelar
Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PET716 Draagbare DVD-speler
Datum för användning 2018-12-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PET716 Draagbare DVD-speler
Datum för användning 2018-12-15
DVDjan
21/07/2013
Nederland
Speelt alle dvd's af
Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PET716 Draagbare DVD-speler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PET716 Draagbare DVD-speler