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Utgått

Bärbar DVD-spelare

PET716/12

5

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Spelar DVD- och DivX®-filmer

Luta dig tillbaka, slappna av och se filmer på resan på Philips PET716 med en 7" TFT LCD-skärm. Titta på DVD-, DivX®- och MPEG4-filmer, lyssna på MP3-CD- och CD-musik eller titta på JPEG-bilder när som helst, var som helst.

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Spelar DVD- och DivX®-filmer

  • 17,8 cm (7") widescreen-LCD

  • DivX-uppspelning

Njut av filmer i 16:9 widescreen-format

Njut av filmer i 16:9 widescreen-format

Visa och dela dina filmer och digitala bilder med vänner och familj. 16:9-widescreen-bildförhållandet är standard för vanlig och HD-TV samt digital-TV. Ett ursprungligt 16:9-bildförhållande ger filmvisning utan svarta fält längst upp och längst ned i bilden och utan den kvalitetsförlust som det innebär att ändra en bild så att den passar i en annan skärmstorlek.

Spelar upp MP3-CD, CD och CD-RW-musik

MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där stora digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. På en enda CD kan du lagra upp till 10 timmar musik.

Spela upp DVD-, DVD+/-R- och DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- och MPEG4-filmer

Spela upp DVD-, DVD+/-R- och DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- och MPEG4-filmer

Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX®-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på medier som CD-R/RW, minneskort och DVD-video. Du kan spela DivX®-CD-skivor på vissa DVD-spelare, DVD-recorder och hemmabiosystem.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

14/10/2026

France

France

Lecteur dvd philips

Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PET716 Lecteur de DVD portable

Datum för användning 2026-10-14

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PET716 Lecteur de DVD portable

Datum för användning 2026-10-14

15/12/2020

Nederland

Nederland

Uitstekende DVD speler

Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke

Fördelar

Werkt op al mn DVD's supergoed

Nackdelar

Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PET716 Draagbare DVD-speler

Datum för användning 2018-12-15

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PET716 Draagbare DVD-speler

Datum för användning 2018-12-15

21/07/2013

Nederland

Nederland

Speelt alle dvd's af

Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PET716 Draagbare DVD-speler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PET716 Draagbare DVD-speler

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