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Utgått

6000 seriesIn-ear-hörlurar med mikrofon

PRO6105BK/00

4
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten
Perfekt klarhet
När klart ljud är allt du behöver. De här trådanslutna in-ear-hörlurarna fungerar till allt, från spellistor till poddsändningar och samtal. De är också Hi-Res Audio-kompatibla: när du lyssnar på en strömningstjänst med hög upplösning så hör du mer.
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Perfekt klarhet

  • 8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • inbyggd mikrofon

  • Svart

  • In-ear

Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud

Ta emot ett samtal, pausa spellistan. Alla utan att röra vid din smartphone. Den inbyggda mikrofonen med ekoreducering gör att ljudet blir tydligt när du pratar. När du lyssnar på musik och poddsändningar levererar perfekt inställda akustiska neodymelement ett klart och detaljerat ljud.

Hi-Res Audio. Hör mer

Älskar du din strömningstjänst med hög upplösning? Hör mer med de här Hi-Res Audio-hörlurarna. De kan återge höga frekvenser på upp till 40 kHz och ger dig fler detaljer när du är på språng.

Tre utbytbara gummiproppar. Bekväm passform

Ett ovalt akustiskt rör och tre storlekar på utbytbara gummiproppar ger perfekt passform. Lyssna bekvämt hela dagen med utmärkt passiv brusreducering.

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

22/12/2019

France

France

Pas mal

Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.

Fördelar

Aigu, clarté

Nackdelar

Basse

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

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