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Utgått
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida
inbyggd mikrofon
Svart
In-ear
Ta emot ett samtal, pausa spellistan. Alla utan att röra vid din smartphone. Den inbyggda mikrofonen med ekoreducering gör att ljudet blir tydligt när du pratar. När du lyssnar på musik och poddsändningar levererar perfekt inställda akustiska neodymelement ett klart och detaljerat ljud.
Älskar du din strömningstjänst med hög upplösning? Hör mer med de här Hi-Res Audio-hörlurarna. De kan återge höga frekvenser på upp till 40 kHz och ger dig fler detaljer när du är på språng.
Ett ovalt akustiskt rör och tre storlekar på utbytbara gummiproppar ger perfekt passform. Lyssna bekvämt hela dagen med utmärkt passiv brusreducering.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Miko957
22/12/2019
France
Pas mal
Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.
Fördelar
Aigu, clarté
Nackdelar
Basse
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro