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PerfectCare 7000 Series Ångstation
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PSG7028/30
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EDC UKCA - English (US)
Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_WE_[06664]
Alla (3)
Hur avkalkar jag mitt strykjärn med ånggenerator från Philips?
Hur rengör jag stryksulan på min Philips-ångstation?
Hur rengör jag vattenbehållaren på Philips-ångstationen?
PerfectCare 7000 SeriesLöstagbar vattenbehållare till ditt strykjärn
PerfectCare 7000 SeriesSköljlocksenhet till strykjärn
Strykjärnet med ånggenerator avger inte någon ånga
Min strykbräda är våt och jag ser vatten på golvet
Den blå lampan blinkar på mitt Philips-ångstrykjärn
Philips-ångstrykjärnet värms inte upp längre
Vatten/ånga läcker från avkalkningsknappen och under basen på Philips-ångstationen
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