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PerfectCare 7000 Series Ångstation
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PSG7130/20
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UKCA BaymaxUG - English (US)
Common IIB for boiler type PSG_EU9_[20735]_NCN
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Hur avkalkar jag mitt strykjärn med ånggenerator från Philips?
Hur rengör jag stryksulan på min Philips-ångstation?
Hur rengör jag vattenbehållaren på Philips-ångstationen?
Vatten/ånga läcker från avkalkningsknappen och under basen på Philips-ångstationen
Strykjärnet med ånggenerator avger inte någon ånga
Min strykbräda är våt och jag ser vatten på golvet
Philips-ångstrykjärnet värms inte upp längre
Ångpuffen på min Philips-ångstation fungerar inte.
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