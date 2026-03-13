Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Klädvård
Alla serier
7000 Series PerfectCare ångstation
Support
PSG7200/20
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Min Philips-ångstation läcker från stryksulan
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till