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  • En närmare och smidigare rakning
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  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
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  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning

Utgått

PowerTouchrakapparat för torrakning

PT735/16

4.1
| (1249) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
En närmare och smidigare rakning
Med det nya Philips PowerTouch-systemet får du en morgon med kraft. Systemet ger dig fler minuter för användning, är helt tvättbart och har bevisad Super Lift&Cut-prestanda. Med PowerTouch kan du göra dina morgonrutiner i ett nafs.
Visa alla fördelar

En närmare och smidigare rakning

  • DualPrecision-rakblad

  • Flexibla rakhuvuden

40+ minuter sladdlös rakning, åtta timmars laddning

40+ minuter sladdlös rakning, åtta timmars laddning

40+ minuter sladdlös strömförsörjning för 14 rakningar. Laddas helt på åtta timmar, så den alltid är redo när du behöver den

Super Lift & Cut-system för en behagligt nära rakning

Super Lift & Cut-system för en behagligt nära rakning

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i vår elektriska rakapparat lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån för att ge en hudnära rakning

Dynamisk konturavkänning anpassar rakningen efter ansiktets och halsens kurvor

Dynamisk konturavkänning anpassar rakningen efter ansiktets och halsens kurvor

Rakapparaten anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en smidigare rakning

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.1

av 5

1249

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

10/08/2018

Sverige

Sverige

Lättanvänd med utmärkt resultat samt lätt att rengöra.

Lättanvänd med utmärkt resultat samt även lätt att rengöra i och med att den bara är att skölja ren under vattenkranen. Dessutom lätt att ladda.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning

11/01/2017

Sverige

Sverige

Bättre än jag förväntat mig.

Skillnaden mellan denna och min tidigare apparat var så stor att det var svårt att greppa.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT723/80 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT723/80 Dry electric shaver

02/11/2014

Sverige

Sverige

Utmärkt

Denna apparat är den bästa jag haft. Den har allt och jag saknar inte något. Mycket god batterikapacitet bla. Jag kan också rekommendera Nivea rakbalsam. Dessa två produkter tillsammans ger maximal rakupplevelse.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT731/17 rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT731/17 rakapparat för torrakning

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.