ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Go to promotion

Back to Routine

20% rabatt med rabattkupongen* B2R20

Köp nu

  • ComfortCut
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut

Utgått

Shaver series 5000 PowerTouchrakapparat för torrakning

PT849/26

3.8
| (39) Recensioner
ComfortCut
Med PowerTouch Shaver 5000 får du en morgon med kraft. De tvättbara rakhuvudena och ComfortCut-rakbladen ger dig den mest behagliga rakningen. Tack vare det nya SmartClean-systemet känns rakapparaten som ny varje dag.
Visa alla fördelar
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Bekväm, snabb rakning

ComfortCut

  • ComfortCut-rakbladssystem

  • Flex & Float

  • SmartClean-system

ComfortCut-rakbladen glider skonsamt över huden och ger en nära rakning

ComfortCut-rakbladen glider skonsamt över huden och ger en nära rakning

ComfortCut-rakbladen har rundade kanter som skonsamt glider över huden så att du alltid får en nära och behaglig rakning.

Flex & Float anpassar sig efter ansiktet och nackens former

Flex & Float anpassar sig efter ansiktet och nackens former

Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en smidigare rakning.

SmartClean håller rakapparaten i nyskick varje dag

SmartClean håller rakapparaten i nyskick varje dag

SmartClean-rengör, smörjer och laddar rakapparaten med en knapptryckning så att den fungerar optimalt dag efter dag.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.8

av 5

39

Recensioner

03/01/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Ännu en finfin rakapparat från Philips...

Så länge jag kan minnas så har Philips rakapparater varit mina trogna följeslagare, så även denna gång. Skön behaglig och effektiv rakning, som råkar passa mitt skägg och min hud alldeles förträffligt. Resultatet är alltid bra, t.o.m. mina barnbarn håller med om att morfar/farfar är fin och 'ostickig'.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

23/11/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Inget att klaga på. Helt nöjd.

Nu känner jag mig välrakad igen. Den är bara så skön.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning

05/01/2020

France

France

Verifierad köpare

Exellent

Moderne ,efficace ,léger,de plus ,agréable à regarder ; Rasoir le plus performant que j'utilise.

Fördelar

Autonomie Enorme

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 