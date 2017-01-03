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Utgått
PT849/26
ComfortCut-rakbladssystem
Flex & Float
SmartClean-system
ComfortCut-rakbladen har rundade kanter som skonsamt glider över huden så att du alltid får en nära och behaglig rakning.
Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en smidigare rakning.
SmartClean-rengör, smörjer och laddar rakapparaten med en knapptryckning så att den fungerar optimalt dag efter dag.
3.8
av 5
39
Recensioner
LaszloM
03/01/2017
Sverige
Verifierad köpare
Ännu en finfin rakapparat från Philips...
Så länge jag kan minnas så har Philips rakapparater varit mina trogna följeslagare, så även denna gång. Skön behaglig och effektiv rakning, som råkar passa mitt skägg och min hud alldeles förträffligt. Resultatet är alltid bra, t.o.m. mina barnbarn håller med om att morfar/farfar är fin och 'ostickig'.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Leif74
23/11/2016
Sverige
Verifierad köpare
Inget att klaga på. Helt nöjd.
Nu känner jag mig välrakad igen. Den är bara så skön.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 rakapparat för torrakning
Stexs
05/01/2020
France
Verifierad köpare
Exellent
Moderne ,efficace ,léger,de plus ,agréable à regarder ; Rasoir le plus performant que j'utilise.
Fördelar
Autonomie Enorme
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.