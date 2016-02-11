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Utgått
TripleTrack med rörliga huvuden
60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning
Uppfällbar trimsax
Laddningsställ och fodral
TripleTrack-rakhuvudena – med sina 3 ringar med rakblad – täcker 50 % mer hudyta åt gången. Tack vare DualPrecision-slitsarna och -hålen kan du raka båda långa hår och kort stubb utan obehag.
Huvudena flexar så att de hela tiden följer huden och roterar för att ge en extra rörelsedimension så att du får en nära, snabb och bekväm rakning.
DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hår och kort stubb på ett skönt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa strån. 2. Hål för rakning av kort stubb.
4.1
av 5
56
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Bearsm53
11/02/2016
Sverige
Verifierad köpare
Trevlig bekantskap
Jag har nu haft min nya rakapparat i tre månader och är mycket nöjd. På en rakning per dag verkar batteriet klara sig utan laddning i 3-4 veckor. Skäret är bra och effektivt och gör att man verkligen ser nyrakad ut.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver
Micke
28/01/2016
Sverige
Verifierad köpare
Helnöjd :)
Helnöjd med produkten som verkligen gör sitt jobb:)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
A3jaan
05/06/2021
Nederland
Fijn scheerapparaat met trimmer
Heb een kleine 10 jaar plezier gehad van dit apparaat. Helaas i.v.m. slijtage van het kunststoffen onderdeel dat de koppen op zijn plaats moest houden, afstand moeten doen.
Fördelar
zie revieuw
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver