ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • TripleTrack
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • TripleTrack
  • TripleTrack

Utgått

Shaver series 5000 PowerTouchrakapparat för torrakning

PT925/19

4.1
| (56) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten
TripleTrack
Med PowerTouch Pro får du mer kraft varje morgon. Nu med fler minuter per laddning, fullständigt tvättbara huvuden och TripleTrack-blad som ger dig en snabb rakning. Med PowerTouch är du klar med morgonrutinen i ett nafs.
Visa alla fördelar

Raka 50 % mer med varje drag

TripleTrack

  • TripleTrack med rörliga huvuden

  • 60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning

  • Uppfällbar trimsax

  • Laddningsställ och fodral

TripleTrack-rakbladen täcker 50 % mer hudyta åt gången

TripleTrack-rakbladen täcker 50 % mer hudyta åt gången

TripleTrack-rakhuvudena – med sina 3 ringar med rakblad – täcker 50 % mer hudyta åt gången. Tack vare DualPrecision-slitsarna och -hålen kan du raka båda långa hår och kort stubb utan obehag.

Rotation, Flex & Float

Rotation, Flex & Float

Huvudena flexar så att de hela tiden följer huden och roterar för att ge en extra rörelsedimension så att du får en nära, snabb och bekväm rakning.

DualPrecision-rakhuvuden rakar långa hår och kort stubb

DualPrecision-rakhuvuden rakar långa hår och kort stubb

DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hår och kort stubb på ett skönt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa strån. 2. Hål för rakning av kort stubb.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.1

av 5

56

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

11/02/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Trevlig bekantskap

Jag har nu haft min nya rakapparat i tre månader och är mycket nöjd. På en rakning per dag verkar batteriet klara sig utan laddning i 3-4 veckor. Skäret är bra och effektivt och gör att man verkligen ser nyrakad ut.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver

28/01/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Helnöjd :)

Helnöjd med produkten som verkligen gör sitt jobb:)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

05/06/2021

Nederland

Nederland

Fijn scheerapparaat met trimmer

Heb een kleine 10 jaar plezier gehad van dit apparaat. Helaas i.v.m. slijtage van het kunststoffen onderdeel dat de koppen op zijn plaats moest houden, afstand moeten doen.

Fördelar

zie revieuw

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.