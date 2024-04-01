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Utgått
PX840T/12
Lyssna på kraftfull musik var du än är
Philips bärbara PX840T-ljudsystem spelar enkelt upp musik från dina favoritkällor – Bluetooth, USB, CD och FM/MW-radio. Det inbyggda, dynamiska ljussystemet och uteffekten på 50 W ger dig den optimala lyssningsupplevelsen.
Bluetooth
50 W
Dynamiskt ljus
Med den programmerbara CD-uppspelningsfunktionen kan du lyssna på dina favoritspår i den ordning du vill.
Få fart på festen och lys upp musiken med det dynamiska ljussystemet. Ställ in nattbelysningen med två dynamiska ljuseffekter som lyser direkt från högtalarna. Tänd/släck lamporna genom att vrida på strömbrytaren, utan att missa en enda ton. Lys upp festen som du vill, från avslappnad stämningsbelysning till spännande dansklubbseffekter. Ställ in ton och stämning samtidigt!
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
3.4
av 5
11
Recensioner
01/04/2024
United Kingdom
8 years old and still works perfectly
I’ve had this speaker since i was 8 and now i’m 16 still works perfectly fine such a good speaker shame they’ve discontinued it but it has done me well. Very good quality sound can get very loud.
Fördelar
Can use CDs and Bluetooth has lasted so long
Nackdelar
they’ve discontinued it!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PX840T CD Soundmachine
Datum för användning 2022-04-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PX840T CD Soundmachine
Datum för användning 2022-04-01
isaiah
02/08/2017
United Kingdom
Amazing For The Price
I love this pX8 it has an amazing sound quality and the bass is booming. The bass vibrates through your floors all the way to the next door neighbours. Its very easy to set up and it also can use batteries no just wired. It has different sources such as FM, AM, Bluetooth, Audio in, CD, USB. I normally use Bluetooth but for some reason it wont connect to my computer which is why i put four starts but you can use the wire it gives you to connect it to the speaker. Besides that everything you aspect and beyond is there the speaker is perfect for you if you want it cheap and amazing quality.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PX840T CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PX840T CD Soundmachine
sergelejaune
22/07/2023
France
TRANSFO HS
COMME D'AUTRES UTILISATEURS MA RADIO EST TOMBEE EN PANNE APRES PLUSIEURS MOIS...C'EST LE TRANSFO QUI EST HS...J'AI DONC MIS DES PILES !
Den här recensionen skrevs för PX840T Lecteur de CD
Datum för användning 2022-07-22
Den här recensionen skrevs för PX840T Lecteur de CD
Datum för användning 2022-07-22