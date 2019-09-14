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  • Hårklippare
  • Hårklippare
  • Hårklippare
  • Hårklippare
  • Hårklippare
  • Hårklippare
  • Hårklippare

Utgått

Hairclipper series 1000Hårklippare

QC5000/00

2
| (1) Recension
Hårklippare
Med den här hårklipparen från Philips kan du skapa vilken frisyr du vill.
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Du behöver inte öva

Hårklippare

Fullständig kontroll

Fullständig kontroll

Du får en garanterat jämn klippning med vårt patenterade 2D Contour Tracking-system. Det anpassar sig till huvudets konturer och ger dig kontroll över din frisyr!

Säker och enkel styling

Säker och enkel styling

Skapa vilken frisyr du vill med upp till 8 olika längder mellan 1 och 21 mm med den här unika justerbara kammen. Det inbyggda säkerhetslåset gör att du kan klippa utan problem.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.0

av 5

1

Recension

5
4
3
1

14/09/2019

België

België

cable cassé.

Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

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