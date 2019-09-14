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Utgått
QC5000/00
Du får en garanterat jämn klippning med vårt patenterade 2D Contour Tracking-system. Det anpassar sig till huvudets konturer och ger dig kontroll över din frisyr!
Skapa vilken frisyr du vill med upp till 8 olika längder mellan 1 och 21 mm med den här unika justerbara kammen. Det inbyggda säkerhetslåset gör att du kan klippa utan problem.
2.0
av 5
1
Recension
PatrickR
14/09/2019
België
cable cassé.
Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux