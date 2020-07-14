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Utgått
Super-Easy-hårklippare
Med den här superenkla hårklipparen kan du skapa vilken frisyr du vill med upp till åtta längdinställningar från 1 till 21 mm. Välj bara hårlängd, lås och sätt igång. Nu med extra stubbkam för extra korta klippningar och tredagarsstubbsrakning.
Med konturföljande kam
Väljer och låser den önskade längden inom en bred mängd olika längder.
Den konturföljande kammen anpassar sig till varje kontur och ger ett snabbt och bekvämt resultat.
En särskild kam som klipper håret på huvudet extra kort.
3.9
av 5
23
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
sanosay
14/07/2020
Ελλάδα
12 χρόνια!
12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !
Fördelar
Όλα
Nackdelar
Τίποτα
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Datum för användning 2018-07-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Datum för användning 2018-07-14
Alpendohle
26/07/2019
Österreich
Hatte nie was besseres
Dieser Haarschneider, leider gibt es ihn nicht mehr, habe ich über 30 Jahre. Noch immer versieht er seinen Dienst. Die heutigen Akkus auch leider von Philips sind nach 2 Jahren kaputt. Doch dieser Haarschneider läuft, und läuft - wie mein VW.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
Nick7
02/07/2019
Ελλάδα
Σπουδαια
Την έχω 8 χρόνια. Δουλεύει ακοπα. Λεπίδα κόβει ακόμα. Η μπαταρία έχει μόνο κλατάρει αλλά λογικό.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή