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Utgått

Hairclipper series 1000Hårklippare

QC5050/00

3.9

| (23) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten

Super-Easy-hårklippare

Med den här superenkla hårklipparen kan du skapa vilken frisyr du vill med upp till åtta längdinställningar från 1 till 21 mm. Välj bara hårlängd, lås och sätt igång. Nu med extra stubbkam för extra korta klippningar och tredagarsstubbsrakning.

Visa alla fördelar

Välj längd, lås och sätt igång

Super-Easy-hårklippare

  • Med konturföljande kam

8 integrerade längdinställningar upp till 21 mm

8 integrerade längdinställningar upp till 21 mm

Väljer och låser den önskade längden inom en bred mängd olika längder.

Konturföljande kam för hastighet och komfort

Konturföljande kam för hastighet och komfort

Den konturföljande kammen anpassar sig till varje kontur och ger ett snabbt och bekvämt resultat.

Kam för kort längd som klipper håret vid 1,6 mm

Kam för kort längd som klipper håret vid 1,6 mm

En särskild kam som klipper håret på huvudet extra kort.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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3.9

av 5

23

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

14/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

12 χρόνια!

12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !

Fördelar

Όλα

Nackdelar

Τίποτα

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Datum för användning 2018-07-14

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Datum för användning 2018-07-14

26/07/2019

Österreich

Österreich

Hatte nie was besseres

Dieser Haarschneider, leider gibt es ihn nicht mehr, habe ich über 30 Jahre. Noch immer versieht er seinen Dienst. Die heutigen Akkus auch leider von Philips sind nach 2 Jahren kaputt. Doch dieser Haarschneider läuft, und läuft - wie mein VW.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

02/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Σπουδαια

Την έχω 8 χρόνια. Δουλεύει ακοπα. Λεπίδα κόβει ακόμα. Η μπαταρία έχει μόνο κλατάρει αλλά λογικό.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

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