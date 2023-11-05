ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår
  • Klipp familjens hår

familjehårklippare

QC5115/15

4.2
| (703) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Klipp familjens hår
Det har aldrig varit så enkelt att klippa håret på dina familjemedlemmar. Den här klipparen har en kraftfull men mycket tyst motor och en lätt, ergonomisk design. Rakbladen och spetsarna på kammen är dessutom skonsamma mot huden – för bästa resultat på både barn och vuxna.
Visa alla fördelar

med vår allra tystaste hårklippare för vuxna och barn

Klipp familjens hår

  • Blad i rostfritt stål

  • 11 längdinställningar

  • Användning med sladd

Kan justeras i olika längdinställningar

Kan justeras i olika längdinställningar

Klipp håret till exakt den längd du vill ha. Välj bara en av de 11 längdinställningarna mellan 3 och 21 mm i steg om 2 mm eller ta bort kammen för en nära trimning på 0,5 mm.

Tyst och högeffektiv

Tyst och högeffektiv

Philips-hårklippare som är familjevänliga och har bra prestanda utan störningar. Den smidiga motorn är gjord för att vara kraftfull samtidigt som den ger minskade vibrationer, vilket hjälper till att hålla barn lugna när du klipper håret på dem.

Rundade kammar som förhindrar drag och ryck i håret samt irritation

Rundade kammar som förhindrar drag och ryck i håret samt irritation

Bladen och kammarna på den här hårklipparen har rundade ändar för en säker och smidig hårklippning.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

703

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

05/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant a nd quite hair cutting

Bought this product as no brainer to replace my Philips battery hair clipper that had seen its better days bought a corded version this time as I don't have wait to charge the battery every month to cut my hair Lovely light cutter really well designed very quiet and so easy to use compared to my old battery powered great value for money and when registering the product l was instantly up graded to 36 month warranty for cutter Well happy with that folks

Fördelar

Lifgt weigh good design and easy to nice long power cord cord

Nackdelar

Wish bought one month's ago

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper

22/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Best hair clippers I've used

These were superb I've used lots of hair clippers from many of the top names and these have given me the best cut and also been the easiest to blend in with. One slight problem is you can sometimes position your hand wrong and move the guard.

Fördelar

Great cut, easy to blend different lengths

Nackdelar

Guard can slip

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QC5115/13 family hair clipper

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QC5115/13 family hair clipper

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellant lightweight hair clippers for family use

Easy to use no changing grades just slide the grade up or down, quiet and really smooth in process. Loved testing these hair clippers from Philips. Definately recommend these for family use - particularly boys.

Fördelar

No need to change heads in between grades, simple to use

Nackdelar

Lead length could be longer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QC5115/13 family hair clipper

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QC5115/13 family hair clipper

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.