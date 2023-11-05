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Utgått
Blad i rostfritt stål
11 längdinställningar
60 min. sladdlös anv. på 8 tim. laddn.
Klipp håret till exakt den längd du vill ha. Välj bara en av de 11 längdinställningarna mellan 3 och 21 mm i steg om 2 mm eller ta bort kammen för en nära trimning på 0,5 mm.
Philips-hårklippare som är familjevänliga och har bra prestanda utan störningar. Den smidiga motorn är gjord för att vara kraftfull samtidigt som den ger minskade vibrationer, vilket hjälper till att hålla barn lugna när du klipper håret på dem.
Bladen och kammarna på den här hårklipparen har rundade ändar för en säker och smidig hårklippning.
Utmärkelser
4.2
av 5
703
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Bazxy
05/11/2023
United Kingdom
Brilliant a nd quite hair cutting
Bought this product as no brainer to replace my Philips battery hair clipper that had seen its better days bought a corded version this time as I don't have wait to charge the battery every month to cut my hair Lovely light cutter really well designed very quiet and so easy to use compared to my old battery powered great value for money and when registering the product l was instantly up graded to 36 month warranty for cutter Well happy with that folks
Fördelar
Lifgt weigh good design and easy to nice long power cord cord
Nackdelar
Wish bought one month's ago
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper
Munkeeman
22/03/2021
United Kingdom
Del av marknadsföring
Best hair clippers I've used
These were superb I've used lots of hair clippers from many of the top names and these have given me the best cut and also been the easiest to blend in with. One slight problem is you can sometimes position your hand wrong and move the guard.
Fördelar
Great cut, easy to blend different lengths
Nackdelar
Guard can slip
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för QC5115/13 family hair clipper
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för QC5115/13 family hair clipper
HalforL
17/03/2021
United Kingdom
Del av marknadsföring
Excellant lightweight hair clippers for family use
Easy to use no changing grades just slide the grade up or down, quiet and really smooth in process. Loved testing these hair clippers from Philips. Definately recommend these for family use - particularly boys.
Fördelar
No need to change heads in between grades, simple to use
Nackdelar
Lead length could be longer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för QC5115/13 family hair clipper
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för QC5115/13 family hair clipper