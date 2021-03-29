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  • Klipp håret själv
  • Klipp håret själv
  • Klipp håret själv
  • Klipp håret själv
  • Klipp håret själv
  • Klipp håret själv
  • Klipp håret själv
  • Klipp håret själv
  • Klipp håret själv
  • Klipp håret själv
  • Klipp håret själv
  • Klipp håret själv

Utgått

gör-det-själv-hårklippare

QC5170/00

4.2
| (90) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Klipp håret själv
Det här är den första hårklipparen någonsin som är särskilt utformad för att du ska kunna klippa dig själv, tack vare huvudet som kan röra sig 180° och den formanpassade designen. Du når enkelt de svåraste områdena. Det har aldrig varit så enkelt att klippa sig själv.
Visa alla fördelar

Även på svårtåtkomliga ställen

Klipp håret själv

  • 180 ° roterande trimsax

Konturföljande kam för hastighet och komfort

Konturföljande kam för hastighet och komfort

Den konturföljande kammen anpassar sig till varje kontur och ger ett snabbt och bekvämt resultat.

Enkelt grepp för fullständig kontroll

Enkelt grepp för fullständig kontroll

Produkten är utformad med ett enkelt grepp så att du får full kontroll och kan hantera produkten enkelt

Extra kraftfullt batteri för en enkel klippning av alla hårtyper

Extra kraftfullt batteri för en enkel klippning av alla hårtyper

Det extra kraftfulla batteriet ger högsta prestanda även vid klippning av mycket tjockt hår

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

90

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

29/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

The best hair clipper I've ever owned

Brilliant hair clipper with easy to use settings and combs. The design kept most of the hair in the combs until you flicked it into your place of choosing. Hardly any mess to clean up. bought the updated model the QC 5570 to replace only because I couldn't get replacement combs but sadly not a patch on the original model.

Fördelar

Brilliant clipper, neat hair removal, quick hair removal.

Nackdelar

You can't get replacement combs

Den här recensionen skrevs för QC5170/00 do it yourself hair clipper

Den här recensionen skrevs för QC5170/00 do it yourself hair clipper

28/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Great, easy to use and a good cut :) Perfect ......

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QC5170/00 do it yourself hair clipper

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QC5170/00 do it yourself hair clipper

04/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

great to use feels great in hand

Have been shaving my own hair now for 10 year's and this is by far the best H/R

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QC5170/00 do it yourself hair clipper

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QC5170/00 do it yourself hair clipper

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