Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
180 ° roterande trimsax
Den konturföljande kammen anpassar sig till varje kontur och ger ett snabbt och bekvämt resultat.
Produkten är utformad med ett enkelt grepp så att du får full kontroll och kan hantera produkten enkelt
Det extra kraftfulla batteriet ger högsta prestanda även vid klippning av mycket tjockt hår
4.2
av 5
90
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Johnnie1350
29/03/2021
United Kingdom
The best hair clipper I've ever owned
Brilliant hair clipper with easy to use settings and combs. The design kept most of the hair in the combs until you flicked it into your place of choosing. Hardly any mess to clean up. bought the updated model the QC 5570 to replace only because I couldn't get replacement combs but sadly not a patch on the original model.
Fördelar
Brilliant clipper, neat hair removal, quick hair removal.
Nackdelar
You can't get replacement combs
Den här recensionen skrevs för QC5170/00 do it yourself hair clipper
Den här recensionen skrevs för QC5170/00 do it yourself hair clipper
Bri421
28/01/2015
United Kingdom
Excellent
Great, easy to use and a good cut :) Perfect ......
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för QC5170/00 do it yourself hair clipper
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för QC5170/00 do it yourself hair clipper
wayne19721972
04/01/2015
United Kingdom
great to use feels great in hand
Have been shaving my own hair now for 10 year's and this is by far the best H/R
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för QC5170/00 do it yourself hair clipper
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för QC5170/00 do it yourself hair clipper