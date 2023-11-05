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Utgått

Hairclipper series 7000Hårklippare

QC5390/80

4.2

| (703) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

Proffsig precision

Philips hårklippare har utformats för maximal precision, med ett digitalt teckenfönster och flest längdinställningar på marknaden. En snabb laddning räcker för upp till 60 minuters sladdlös användning. Fixa rätt stil, varje gång.

Visa alla fördelar

Proffsig precision

  • Titanblad

  • 41 längdinställningar

  • 60 min. sladdlös använ./1 tim. laddning

  • Kam, sax och förvaringsfodral

Överlägsna klippprestanda tack vare blad med titanbeläggning

Överlägsna klippprestanda tack vare blad med titanbeläggning

Avancerade titanblad för överlägsna klippprestanda och långvarig skärpa

2 års garanti, spänning för användning i hela världen, ingen olja behövs

2 års garanti, spänning för användning i hela världen, ingen olja behövs

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att hålla länge. De omfattas av en världsomfattande garanti som gäller i 2 år, har spänning för användning i hela världen och behöver inte oljas.

Öppningsbart rakhuvud gör den enkelt att rengöra under kranen

Öppningsbart rakhuvud gör den enkelt att rengöra under kranen

Öppna rakhuvudet och rengör genom att skölja under kranen.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.2

av 5

703

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

05/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant a nd quite hair cutting

Bought this product as no brainer to replace my Philips battery hair clipper that had seen its better days bought a corded version this time as I don't have wait to charge the battery every month to cut my hair Lovely light cutter really well designed very quiet and so easy to use compared to my old battery powered great value for money and when registering the product l was instantly up graded to 36 month warranty for cutter Well happy with that folks

Fördelar

Lifgt weigh good design and easy to nice long power cord cord

Nackdelar

Wish bought one month's ago

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper

Datum för användning 2023-10-05

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper

Datum för användning 2023-10-05

22/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Best hair clippers I've used

These were superb I've used lots of hair clippers from many of the top names and these have given me the best cut and also been the easiest to blend in with. One slight problem is you can sometimes position your hand wrong and move the guard.

Fördelar

Great cut, easy to blend different lengths

Nackdelar

Guard can slip

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QC5115/13 family hair clipper

Datum för användning 2020-02-22

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QC5115/13 family hair clipper

Datum för användning 2020-02-22

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellant lightweight hair clippers for family use

Easy to use no changing grades just slide the grade up or down, quiet and really smooth in process. Loved testing these hair clippers from Philips. Definately recommend these for family use - particularly boys.

Fördelar

No need to change heads in between grades, simple to use

Nackdelar

Lead length could be longer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QC5115/13 family hair clipper

Datum för användning 2020-02-17

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QC5115/13 family hair clipper

Datum för användning 2020-02-17

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