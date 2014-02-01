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Utgått

Multigroom series 3000Trimningssats

QG3020/10

4.9

| (7) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

4-i-1-trimningssats

Den här professionella trimningssatsen från Philips, som består av trimmer för huvudhår, skägg, näshår och öronhår, är det perfekta stylingverktyget för att skapa rätt look för varje tillfälle.

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Skapa din egen stil

4-i-1-trimningssats

  • 4-i-1

Konturföljande kam för hastighet och komfort

Konturföljande kam för hastighet och komfort

Den konturföljande kammen anpassar sig till varje kontur och ger ett snabbt och bekvämt resultat.

Självslipande SteelWave-blad för ett exakt resultat

Självslipande SteelWave-blad för ett exakt resultat

Revolutionerande vågformade, självslipande blad leder och klipper hårstråna för ett exakt och jämnt resultat.

9 integrerade längdinställningar från 1-18 mm

Väljer och låser den önskade längden inom en bred mängd olika längder.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.9

av 5

7

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

01/02/2014

United Kingdom

United Kingdom

Best beard trimmer ever

I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

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