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Utgått
4-i-1-trimningssats
Den här professionella trimningssatsen från Philips, som består av trimmer för huvudhår, skägg, näshår och öronhår, är det perfekta stylingverktyget för att skapa rätt look för varje tillfälle.
4-i-1
Den konturföljande kammen anpassar sig till varje kontur och ger ett snabbt och bekvämt resultat.
Revolutionerande vågformade, självslipande blad leder och klipper hårstråna för ett exakt och jämnt resultat.
Väljer och låser den önskade längden inom en bred mängd olika längder.
4.9
av 5
7
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Pete75
01/02/2014
United Kingdom
Best beard trimmer ever
I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Kittkatt
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Jon66
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit