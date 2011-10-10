ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produkt med tillbehör
  • Foto av förpackningen
  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produkt med tillbehör
  • Foto av förpackningen

Utgått

Trimningssats

QG3190/00

3

| (33) Recensioner

Överlägsen synlighet, maximal precision

Den revolutionerande MicroBlade-tekniken ger oöverträffad precision så att du kan skapa exakt den frisyr du vill ha.

Visa alla fördelar

Överlägsen synlighet, maximal precision

  • Pro

  • 9-i-1

  • Vattentät

100 % vattentät för användning i duschen och enkel rengöring

100 % vattentät för användning i duschen och enkel rengöring

100 % vattentät för enkel användning och rengöring.

MicroBlade-teknik för oöverträffad precision

MicroBlade-teknik för oöverträffad precision

Den revolutionerande MicroBlade-tekniken ger oöverträffad precision så att du kan skapa exakt den frisyr du vill ha.

Vassare än titan*: blad i härdat stål ger lång livslängd

Vassare än titan*: blad i härdat stål ger lång livslängd

De självslipande bladen i härdat Inox-stål är vassare än titan*.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.0

av 5

33

Recensioner

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Simplicity

This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

05/01/2020

España

España

Verifierad köpare

Muy buen cortador y fácil de utilizar

De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Datum för användning 2018-12-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Datum för användning 2018-12-05

24/05/2012

Italia

Italia

Ottimo apparecchio, funzionale e comodo

Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.