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Utgått
QG3190/00
Överlägsen synlighet, maximal precision
Den revolutionerande MicroBlade-tekniken ger oöverträffad precision så att du kan skapa exakt den frisyr du vill ha.
Pro
9-i-1
Vattentät
100 % vattentät för enkel användning och rengöring.
Den revolutionerande MicroBlade-tekniken ger oöverträffad precision så att du kan skapa exakt den frisyr du vill ha.
De självslipande bladen i härdat Inox-stål är vassare än titan*.
3.0
av 5
33
Recensioner
paul1
10/10/2011
United Kingdom
Simplicity
This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Lumenpra
05/01/2020
España
Verifierad köpare
Muy buen cortador y fácil de utilizar
De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Datum för användning 2018-12-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Datum för användning 2018-12-05
nespolina
24/05/2012
Italia
Ottimo apparecchio, funzionale e comodo
Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale