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Fri frakt från 450 SEK
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Utgått
3-in-1 grooming kit för ansikte<br>
Skäggtrimmer med 18 längdinställningar<br>
Med nästrimmer<br>
60 min anv efter 10 timmars laddning
Använd trimmern i full storlek utan kam för att fullända stilen och få rena, skarpa linjer runt skäggets kanter.
Trimma skägget till exakt den längd du vill ha, genom att låsa den inställning som passar det önskade utseendet. Skägg- och stubbkam ger 18 längdinställningar från 1 till 18 mm, med exakt 1 mm mellan varje inställning.
Ta enkelt och bekvämt bort oönskat näs- och öronhår.
3.9
av 5
77
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Nokiotta
27/12/2016
Suomi
Tämä trimmeri rokkaa!
Nyt loppu patteritrimmereillä leikkiminen. Tällä koneella pysyy nenäkarvat piilossa, kulmakarvat tasapitkinä, sänki tasaasena ja parta muodossaan. Loistopeli ja kauan hakemaani ongelmaan loisto ratkaisu.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1-parta- ja tarkkuustrimmeri
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1-parta- ja tarkkuustrimmeri
Geo1231
15/05/2021
Ελλάδα
Value for money
Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια
Fördelar
Ποιότητα , 3 σε 1,
Nackdelar
Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Rafa04
19/01/2019
España
Buena calidad
Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer