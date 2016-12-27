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  • Komplett skägg- och precisionstrimmer
  • Komplett skägg- och precisionstrimmer
  • Komplett skägg- och precisionstrimmer

Utgått

Multigroom series 30003-I-1-skägg och precisionstrimmer

QG3320/15

3.9
| (77) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Komplett skägg- och precisionstrimmer
Med 3-i-1 Grooming Kit från Philips blir det enkelt att känna dig välvårdad. De olika tillbehören ger dig alla möjligheter att skapa en välvårdad look, allt från att trimma näs- eller öronhår, skägg eller polisonger. Alla Philips serier med Grooming Kit är helt underhållsfria med självslipande skärelement; du behöver aldrig olja bladen. Dessutom är de helt vattentäta, vilket gör dem lätta att rengöra, du kan till och med använda dem i duschen!&lt;br>
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Allt-i-ett-styling för ansiktet

Komplett skägg- och precisionstrimmer

  • 3-in-1 grooming kit för ansikte&lt;br>

  • Skäggtrimmer med 18 längdinställningar&lt;br>

  • Med nästrimmer&lt;br>

  • 60 min anv efter 10 timmars laddning

Trimma ansikte, hals och polisonger som du vill

Använd trimmern i full storlek utan kam för att fullända stilen och få rena, skarpa linjer runt skäggets kanter.

18 justerbara längdinställningar (1–18 mm) för en jämnt skägg eller stubb

Trimma skägget till exakt den längd du vill ha, genom att låsa den inställning som passar det önskade utseendet. Skägg- och stubbkam ger 18 längdinställningar från 1 till 18 mm, med exakt 1 mm mellan varje inställning.

Ta försiktigt bort oönskat näs- och öronhår

Ta enkelt och bekvämt bort oönskat näs- och öronhår.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

77

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

27/12/2016

Suomi

Suomi

Tämä trimmeri rokkaa!

Nyt loppu patteritrimmereillä leikkiminen. Tällä koneella pysyy nenäkarvat piilossa, kulmakarvat tasapitkinä, sänki tasaasena ja parta muodossaan. Loistopeli ja kauan hakemaani ongelmaan loisto ratkaisu.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1-parta- ja tarkkuustrimmeri

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1-parta- ja tarkkuustrimmeri

15/05/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια

Fördelar

Ποιότητα , 3 σε 1,

Nackdelar

Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

19/01/2019

España

España

Buena calidad

Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

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