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  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka

Utgått

OneBladeErsättningsrakblad

QP210/50

3.8
| (135) Recensioner
Trimma, styla och raka
Philips OneBlade är en revolutionerande ny hybridstyler som kan trimma, raka och skapa rena linjer och kanter på alla hårlängder. Nu slipper du använda olika verktyg och gå igenom flera steg. OneBlade klarar allt.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Världens mest populära varumärke för elektriska produkter för personlig vård1

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Alla skägglängder

Trimma, styla och raka

  • Trimma, styla, raka

  • Ett utbytbart blad

  • Passar på alla OneBlade-handtag

  • En helt ny teknik inom rakning

Unik OneBlade-teknik

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade har utformats för att styla håret i ansiktet och trimma håret på kroppen. Den stylar och klipper alla hårlängder. Den ger en enkel och behaglig rakning tack vare en glidbeläggning och rundade ändar. Och med en skärenhet som rör sig 200 gånger per sekund är den effektiv även på längre hårstrån.

Varje utbytbart blad varar i fyra månader

Hållbara Philips OneBlade som du bara behöver byta var fjärde månad* för optimal prestanda.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

135

Recensioner

17/03/2021

Danmark

Danmark

Køb nu før der er udsolgt

Nemt at håndtere måske lidt dyrt for en to pak, hvis man er folkepension t

Fördelar

Den bedste man kan ønske

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

02/02/2021

Danmark

Danmark

Den perfekte maskine til den "dovne" morgen mand,

Det er den perfekte maskine, til en travl morgen kan man nemt trimme skæg på under 3 minutter hver morgen, og så kan den jo trimme hvad du ønsker og hvor du ønsker, da den også går fint i badet. Jeg er mere end tilfreds med købet , den er kanon og have i samlingen

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

27/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great for keeping beards and “body” tidy

I have a goatee beard and this helps keep it looking smart and tidy. A bonus is that I am not a man that likes too much body hair so this is a useful tool for that

Fördelar

Easy to use, quick, doesn’t cut skin, great at keeping things smart and tidy

Nackdelar

Cannot think of any

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Varje blad varar i upp till fyra månader – för bästa möjliga rakning. Baserat på två fullständiga rakningar per vecka. Resultatet kan variera.