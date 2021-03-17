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Utgått
QP210/50
QP6552/30
QP6652/30
QP6542/15
QP6652/61
QP2520/30
QP2630/30
QP2630/30R1
QP2530/30R1
QP2520/30R1
Trimma, styla, raka
Ett utbytbart blad
Passar på alla OneBlade-handtag
En helt ny teknik inom rakning
Philips OneBlade har utformats för att styla håret i ansiktet och trimma håret på kroppen. Den stylar och klipper alla hårlängder. Den ger en enkel och behaglig rakning tack vare en glidbeläggning och rundade ändar. Och med en skärenhet som rör sig 200 gånger per sekund är den effektiv även på längre hårstrån.
Hållbara Philips OneBlade som du bara behöver byta var fjärde månad* för optimal prestanda.
3.8
av 5
135
Recensioner
Soroe
17/03/2021
Danmark
Køb nu før der er udsolgt
Nemt at håndtere måske lidt dyrt for en to pak, hvis man er folkepension t
Fördelar
Den bedste man kan ønske
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
02/02/2021
Danmark
Den perfekte maskine til den "dovne" morgen mand,
Det er den perfekte maskine, til en travl morgen kan man nemt trimme skæg på under 3 minutter hver morgen, og så kan den jo trimme hvad du ønsker og hvor du ønsker, da den også går fint i badet. Jeg er mere end tilfreds med købet , den er kanon og have i samlingen
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
Kevin1313
27/08/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
Great for keeping beards and “body” tidy
I have a goatee beard and this helps keep it looking smart and tidy. A bonus is that I am not a man that likes too much body hair so this is a useful tool for that
Fördelar
Easy to use, quick, doesn’t cut skin, great at keeping things smart and tidy
Nackdelar
Cannot think of any
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Varje blad varar i upp till fyra månader – för bästa möjliga rakning. Baserat på två fullständiga rakningar per vecka. Resultatet kan variera.