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Utgått
QP2824/31
QP2734/23
QP2834/23
QP2834/31
QP4631/65
QP2724/20R1
QP2734/20
QP2734/20R1
QP2834/20R1
QP4530/30R1
Trimma, styla och raka
4x Originalblad
Passar på alla OneBlade-handtag
Blad i rostfritt stål som håller för upp till 4 månaders användning*
Philips OneBlade är en revolutionerande ny hybridstyler som kan trimma, raka och skapa rena linjer och kanter, oavsett hårlängd. Det dubbla skyddssystemet – en glidbeläggning i kombination med rundade kanter – gör rakningen enklare och bekvämare. Rakningstekniken har en snabb skärenhet som klarar av alla hårlängder.
Passar OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) och OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Blad i rostfritt stål som håller för upp till 4 månaders användning* för att behålla den fräscha känslan och optimal prestanda
4.0
av 5
183
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
Skäggig
02/11/2023
Sverige
Verifierad köpare
Skarp och lättanvänd
En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning
Fördelar
Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent
Nackdelar
Ej upptäckt några ännu
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Niklasskelleftea
03/08/2022
Sverige
"hela paketet"
Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .
Fördelar
Kan allt i stort sett.
Nackdelar
Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
jahome
29/08/2017
Suomi
oikea suunta
Olen kaivannut pitkään tuotetta mikä vastaa partahöylän ominaisuuksia. Tämä terä tekee sen mitä voit odottaa siltä. Se leikkaa miltei täydellisesti ja lopputulosta ei tarvitse fixata.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.