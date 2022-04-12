Jag har superkänslig hy i ansiktet. När jag rakar mig med flerbladshyvlar får jag alltid rakfinnar, oavsett hur noga jag rengör ansiktet och halsen innan. Jag hade älskat att kunna gå till barberare och bli rakad med kniv, på traditionellt sätt. Men tyvärr klarar min hy inte det. Med elektriska rakapparater blir det likadant, oavsett rakhuvuden som följer ansiktet etc. Istället har jag använt skäggtrimmer (ni vet den lilla blå batteridrivna stylern som ibland följer med ett av de stora märkenas rakhyvlar), som dock inte rakat superkort, men jag har varit nöjd. Inga hudirritationer. Det är ju snyggt/inne med lite skäggstubb dessutom. Jag chansade på denna produkten då den lät lovande. Så länge jag använder distanskammen som går ner till 0,4 mm så får jag inga rakfinnar. Resultatet är väldigt kort, känns som att jag är i princip slätrakad! Jag provade även utan distanskam för att få det ännu kortare. Det får man, fullt jämförbart med en flerbladshyvel tycker jag, men kanske inte som med säkerhetshyvel eller rakkniv givetvis, som är det kortaste möjliga. Det verkade lovande först, men jag fick tyvärr lite irritationer ändå. Jag får hålla mig till den kortaste inställningen på distanskammen helt enkelt, då får jag inga irritationer och resultatet är jag supernöjd med! Så jag kan få till både en look med skäggstubb och en slätrakad look med denna produkt, toppen! Det går mycket snabbare att raka sig än med stylern jag använde innan dessutom. Jag kör utan distanskammen för att få en rak linje vid polisongerna och för att komma åt ordentligt på överläppen precis under näsan, inga problem. Jag rekommenderar denna produkt starkt!