Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Trimma, styla, raka
För alla skägglängder
Precisionskam med 12 längdinställningar
Laddningsbar, våt och torr anv.
Philips OneBlade har utformats för att styla håret i ansiktet och trimma håret på kroppen. Den stylar och klipper alla hårlängder. Den ger en enkel och behaglig rakning tack vare en glidbeläggning och rundade ändar. Och med en skärenhet som rör sig 200 gånger per sekund är den effektiv även på längre hårstrån.
Trimma till önskad stubblängd. Philips OneBlade levereras med en precisionskam med 12 längder som du kan använda för att skapa olika stilar, från eftermiddagsstubb till ett längre skägg.
Få exakta linjer med det dubbelsidiga bladet som gör att du kan se varje hårstrå du klipper.
4.3
av 5
1414
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Hellothere
12/04/2022
Sverige
Regrettable purchase
For body hair: It gave me terribly many painful nicks and cuts. If you have flat lying hairs when they're short then it can be basically impossible to get them cut as it just glides over them. If you try to shave against the grain it causes painful nicks. Also, the heads will need frequent replacements especially if you have thicker hair. You'll keep worried whether it's time to replace the shaving head sooner in hopes of reducing the horrible nicks. I wouldn't recommend this product at all. Very regrettable.
Nackdelar
Causes nicks and cuts. Glides over (flat lying) short hairs without cutting properly!
Den här recensionen skrevs för QP6520/20 OneBlade Pro
Den här recensionen skrevs för QP6520/20 OneBlade Pro
Vilgot
01/09/2021
Sverige
Praktisk,
Parktisk, bra batteriindikator. Lätt att använda! Sitter bra i handen!
Fördelar
Smidig, laddar snabbt och håller strömmen bra
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för QP6520/20 OneBlade Pro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för QP6520/20 OneBlade Pro
Crilldorfff
24/07/2020
Sverige
Verifierad köpare
Mycket bra produkt
Jag är helnöjd,hade verkligen önskat en sädan rakapparat när jag började raka mig i mitten av 60-talet. Rekommenderas till alla med skäggväxt.
Fördelar
Snabb uppladdning, lång raktid
Nackdelar
Kanske lite högt pris pä bladen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro QP6520/60 Ansikte
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro QP6520/60 Ansikte
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Varje blad varar i upp till fyra månader – för bästa möjliga rakning. Baserat på två fullständiga rakningar per vecka. Resultatet kan variera.